Brukere raser mot den nye BankID-appen

– Håper brukerne er litt tålmodige med oss, svarer BankID.

I dag, 1. september, slutter banker å gi ut ny «BankID på mobil» for kunder. Det skjer samtidig som millioner av bankkunder den siste tiden er bedt om å ta i bruk den nye BankID-appen i stedet.

Mange som har fått beskjed om å ta i bruk BankID-appen er imidlertid ikke særlig begeistret.

I Apples App Store og Googles Play Store fosser det nå inn dårlige tilbakemeldinger for appen. Gjennomsnittlig score er 1,6 av 5 hos Google Play, og 2,1 av 5 hos App Store. De fleste rangeringene stopper på én stjerne. Selve anmeldelsene bærer også preg av at mange er svært frustrerte over en viktig løsning som ikke fungerer for dem:

«Kommer forbi aktivering men så stopper det med «noe gikk galt». Håpløs feilmelding», skriver en.

«Får ikke fullført fordi appen sier jeg ikke har «internettforbindelse» eller bare at «noe gikk galt», skriver en annen.

En tredje melder om følgende: «Appen fungerer ikke på Android, men den fungerer fint på iPhone og iPad, Samme problem som er beskrevet av andre».

Vi spurte BankID hva som foregår.

Slik er tilbakemeldingene i Google Play Store og Apples App Store.

– Har gjort flere tiltak

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID forklarer at de er klar over at noen av brukerne har opplevd problemer ved aktivering av BankID de siste dagene. Det skyldes at det ble kø i systemene deres etter at svært mange ville aktivere samtidig.

– Vi har fått over 300.000 nye brukere de siste tretti dagene, og det er nå over 1 million kunder som er i gang med BankID-app, melder hun.

Steinsland oppfordrer de som sliter med at BankID-appen har «låst seg» å vente et par dager før de aktiverer på nytt.

– Det er trist at dette skjedde når mange ville komme i gang, og vi har gjort flere tiltak for å unngå at det skjer igjen.

– BankID på mobil forsvinner ikke over natten

Hun beroliger de som er stresset av bankene og medias meldinger om at fristen for å ta i bruk BankID-appen nærmer seg:

– BankID på mobil forsvinner ikke over natten. Et BankID på mobil-sertifikat har en levetid på to år, og de fleste vil ha tilgang til denne tjenesten i flere måneder framover, med mindre de havner i en situasjon hvor de må bytte SIM-kort. BankID på kodebrikke fungerer også som før.

Var forberedt på motstand

Steinsland er ikke fornøyd med at BankID-appen har fått en så dårlig mottagelse fra mange brukere og melder at de stadig gjør forbedringer og setter pris på å få tilbakemelding når noe ikke fungerer. Hun forteller likevel at de ikke var uforberedt på litt motstand i overgangen, ettersom så mange har vært fornøyd med BankID på mobil:

– Vi vet at ny innovasjon kan lugge litt, og håper brukerne kan være litt tålmodige med oss i overgangsfasen.

Hun minner også om hvorfor BankID på mobil må dø:

– Det er mye vi kan gjøre for å forbedre opplevelsen i en app som vi ikke kan i den gamle tjenesten. BankID-appen blir både raskere, tryggere og gir muligheter for å lansere flere nyttige funksjoner fremover. Som for eksempel ID-sjekk av pass fra sofaen, som mange har opplevd som forenklende.

Til brukere som fortsatt sliter med å ta i bruk BankID-appen forteller Steinsland at de har laget en sjekkliste som viser hva du må huske å gjøre før du går i gang med aktivering av appen.

Ikke alle kan bruke BankID-appen

Steinsland presiserer også at ikke alle bankkunder vil kunne bruke BankID-appen deres. Noen banker har nemlig egne kodeapper for BankID.

– Dette gjelder for SpareBank 1, Nordea og Danske Bank. Appene deres fungerer på samme måte som BankID-appen, og du kan bruke dem overalt hvor du bruker BankID i dag, sier Steinsland.

Tips for raskere innlogging

Til slutt har Steinsland et tips til alle som faktisk har fått appen til å fungere:

– Når du får opp varsel på mobilen om at du må godkjenne med BankID-appen, bare hold fingeren på selve varselet for å godkjenne direkte derfra, uten å gå inn i selve appen!

Som på bildet under: