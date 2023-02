Sonos-høyttalere får støtte for Alexa i Norge

Snart blir det tre valg på Sonos’ taleassistent-skjerm, når Google Assistant og Sonos’ egen Voice Control får selskap av Amazon Alexa. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos-systemet får støtte for Amazons taleassistent Alexa i Norge, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Fra før har Sonos-høyttalere med mikrofon støtte for Google-assistenten, i tillegg til Sonos’ egen «Voice Control», som ble lansert i fjor og hvor alle kommandoer behandles lokalt i stedet for i nettskyen.

Sonos Voice Control og Alexa skal kunne brukes sammen, melder Sonos - akkurat som den kan sammen med Google Assistant.

Ikke på norsk

Norgeslanseringen er en del av en utvidelse for Alexa til 27 nye land, men det betyr dessverre ikke at Alexa blir tilgjengelig på norsk med det første. Det er den såkalte «internasjonale» versjonen av Alexa som lanseres, med støtte for engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk.

Amazon Alexa og Google Assistant er ellers relativt identiske i funksjoner. Du kan eksempelvis spille musikk eller video, og for Alexa er det Spotify, Amazon Music og TuneIn som er støttet for musikkstrømming og Amazon Prime Video og Netflix for video.

Du kan også kontrollere smarthjemdingser og gjøre mer vanlige ting som å sjekke været eller holde styr på kalenderoppføringene dine. Alexa er imidlertid kjent for å være ivrig på å tilby andre produkter fra Amazon-universet, nærmest til det kjedsommelige.

Til våren

Alle Sonos’ mikrofonutstyrte enheter (Roam, Move, One, Arc og Beam) får støtte for Alexa, men assistenten kan via disse også brukes til å styre andre enheter i Sonos-systemet.

Sonos har foreløpig ikke satt noen eksakt dato for lanseringen, annet enn at det skal skje «i vår».