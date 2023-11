YouTube: se annonser, eller stikk

Stopper deg i døren om du blokkerer annonser.

Publisert i går 08:57

I sommer startet YouTube en test der de stengte ute en liten andel av de besøkende som blokkerte annonser på nettstedet.

Tidligere i uken bekreftet Google, som eier YouTube, overfor The Verge at de har bestemt seg for å rulle ut denne praksisen for alle brukere.

Stadig flere som har installert verktøy for å blokkere annonser melder nå at de ikke får strømme videoer lenger. I stedet møtes de av en melding som ber dem skru av annonseblokkeringsverktøyet sitt, eller betale for seg gjennom et abonnement.

Katt og mus-leken er dermed i gang for de som stadig ikke ønsker å se annonser eller betale for bruk av tjenesten. Enkelte innholdsskapere har allerede lastet opp videoer – på YouTube – for hvordan man sniker seg rundt plattformens nye begrensninger.

Flere annonseblokkeringsverktøy vil trolig også oppdateres for å omgå sperrene YouTube har lagt inn, men det er nok bare snakk om tid før nettstedet finner ut av dem og syklusen starter på ny.

Uansett endelig utfall tyder mye på at det blir vanskeligere å bruke YouTube uten å betale for seg på den ene eller andre måten fremover.

Tjener mer på YouTube

Tidspunktet YouTube slår ned på annonseblokkering kan komme overraskende for noen. Inntektene fra YouTubes annonsesalg har nemlig økt med 12,5 prosent det siste året.

Kanskje er det fordi nettstedet nylig startet å vise flere og lengre annonser, der mange er umulig å hoppe over.

I tillegg til annonser i videoer og på selve nettstedet, har stadig flere innholdsskapere egne innslag for sponsorer direkte i videoene sine som ikke er mulig å blokkere.

Det kan være denne utviklingen, med hyppige reklamer og sponsorinnslag, har fått flere til å installere annonseblokkeringsverktøy den siste tiden. Dette deler imidlertid ikke Google data på.

YouTube slår ned på annonseblokkering samtidig med at de fleste strømmetjenester, være seg for serier, musikk eller spill, øker prisene eller begynner å ta betalt for kontodeling.

YouTube Premium, som gir deg reklamefri YouTube, koster 119 kroner per måned og inkluderer tilgang til annonsefri YouTube Music.