Zuck vs. Musk: Slåsskampen kan ha fått en dato

Tek-rivalene Mark Zuckerberg (til venstre) og Elon Musk har kanskje satt 26. august som dato for deres slåsskamp. Kamera Manu Fernandez/Stephan Savoia / AP Photo

Den planlagte slåsskampen mellom Elon Musk og Mark Zuckerberg kan ha fått en dato.

Musk tok til Twitter søndag for å fortelle at han løftet vekter for å bli klar til kampen. Som svar på dette skrev Zuckerberg at han er klar allerede i dag, og foreslo 26. august som kampdato.

Svaret publiserte han naturligvis ikke på Twitter, men på Threads, som er eid av hans selskap Meta. Threads er et sosialt nettverk, som i likhet med Twitter baserer seg på å publisere korte tekstinnlegg.

Mark Zuckerberg er klar for kamp, og erklærer hans kjærlighet til sporten uavhengig av resultatet. Kamera Mark Zuckerberg / Threads

Musk har ikke bekreftet datoen Zuckerberg har foreslått, men fortalte via en tweet at den eksakte datoen fremdeles er usikker. Tesla-sjefen skal nemlig, i følge seg selv, ha MR-røntgen av ryggen denne uken, og muligens har behov for operasjon før kampen kan gjennomføres.

Inntektene skal gå til veldedighet

Selv om datoen for slåsskampen er usikker, holder ikke de to tek-sjefene tilbake når det kommer til å kritisere hverandre. Da Musk skrev på Twitter at kampen skulle strømmes live, og inntektene skal gå til veldedighet for veteraner, var Zuckerberg rask til å svare.

«Bør vi ikke bruke en mer troverdig plattform som faktisk kan samle inn penger til veldedighet?» skrev Zuckerberg på Threads, som kritikk til at Twitter ikke har en innsamlingsfunksjon innebygd, noe Facebook og Instagram har.

Stikkene mot Musk stoppet naturligvis ikke der. Da en Threads-bruker spurte om de to rivalene var enige om å strømme kampen direkte, svarte Zuckerberg med en referanse til Musk.

Denne gjaldt et svindelsøksmål Musk fikk mot seg da han twitret i 2018 at han skulle ta Tesla av børs. I februar i år ble Musk funnet ikke skyldig i svindel.

«Funding secured» er Elon Musks frase fra tweeten om å endre Tesla fra et offentlig handlet aksjeselskap til et privateid selskap. Kamera Mark Zuckerberg / Threads

Musk har en egen spådom om hvordan kampen vil gå. I nok en tweet skrev han at dersom kampen er kort, vil han trolig vinne. Hvis kampen er lang derimot, tror Musk at Zuckerberg kan vinne på utholdenhet.

«Jeg er mye større, og det er en grunn til at MMA har vektklasser» skrev han videre.

Tidligere har Musk også hintet om en manøver han har, som han selv kaller «Hvalrossen». Denne utføres ved å legge seg oppå motstanderen og «ikke gjøre noe».

Hvorvidt Musk kommer til å ta i bruk «Hvalrossen» gjenstår å se.

Hvem tror du vinner slåsskampen? Mark Zuckerberg Elon Musk Kunne ikke brydd meg mindre... Tror ikke det blir noe av

Publisert 7. august 2023, 13:39