De viktigste elbilene som kommer i 2023

2022 var et veldig seigt år for bilbransjen, med både pandemirelaterte forsinkelser, frakttrøbbel og ikke minst krigen i Ukraina som skapte ytterligere problemer i forsyningskjeden.

En voldsom sluttspurt før innføringen av moms- og vektavgift fra nyttår har imidlertid gjort registreringstallet for 2022 veldig høyt.

Med 2022 på hell er det imidlertid på tide å rette blikket mot 2023, for det er neimen ikke få nye elbilmodeller som står på trappene i det nye året. Listen vår er ikke nødvendigvis fullstendig eller uttømmende, men vi har forsøkt å ta med de aller mest spennende modellene som ligger an til å trille ut på norske veier i 2023.

Vi har også utelatt alt som har «debutert» i 2022, selv om hovedandelen av leveransene nødvendigvis vil skje på nyåret.

Audi Q8 e-tron (og Sportback)

Audi Q8 e-tron er klar for norske veier allerede i slutten av februar. Kamera Audi

Det er vanskelig å argumentere mot at Audis e-tron har vært en storsuksess i Norge, blant annet med tittelen som Norges mest solgte bil i 2020. Men rekkevidden har hele tiden vært et visst ankepunkt mot e-tron, en bil som har vært blant de mest strømtørste modellene på veien.

Det er først og fremst disse tingene Audi adresserer når de lanserer den ansiktsløftede e-tron i 2023. Som tidligere blir det mulig å få bilen med to ulike batteristørrelser, men det store batteriet justeres opp fra 95 til 114 kilowattimer brutto (106 netto). Det mindre batteriet på 71 kilowattimer droppes, og 95 kWh-batteriet overtar som det minste alternativet.

Utnyttbar kapasitet justeres dessuten opp fra 86 til 89 kilowattimer, og Audi skal ha gjort forbedringer i effektivitet for å øke rekkevidden. Innstegsmodellen e-tron 50 Advanced har eksempelvis et oppgitt forbruk på 23,4 kWh/100 km for dagens modell, mens Q8 e-tron 50 Advanced har 21,8 kWh/100 km, altså tross større batteri.

Rekkevidden økes følgelig også fra 315 kilometer til 453 kilometer for rimeligste e-tron, mens den nye modellen med 114 kWh-batteriet får rundt 530 kilometer - og ytterligere et par prosent for Sportback-versjonen.

Maks hurtigladeeffekt økes dessuten også fra 150 til 170 kilowatt, men ellers er det stort sett kosmetiske endringer for Q8 e-tron. Standard utstyrsnivå økes også noe, ifølge Audi. De første bilene skal leveres i slutten av februar, og prisene starter på 653.400 kroner. Det er før moms og vektavgift som tilkommer fra nyttår, så for innstegsmodellen må du eksempelvis legge til ytterligere 63.500 kroner.

BMW i5

BMWs 5-serie ventes i elektrisk versjon i 2023. Her er den ladbare hybriden 530e iPerformance. Kamera Hanne Hattrem, VG

BMWs «Neue Klasse»-serie med elbiler skal dukke opp fra og med midten av dette årtiet, men før den tid er det også flere modeller på vei basert på dagens såkalte CLAR-plattform.

Noen titalls av det nye flaggskipet i7 har blitt registrert i Norge på denne siden av nyttår, men i 2023 skal det også være klart for en elektrisk versjon av BMWs 5-serie - naturligvis kalt i5.

BMW har foreløpig ikke kommet med noen offisiell lansering av bilen, men har tidligere bekreftet at en elektrisk 5-serie er på vei. Det er ventet at den vil få samme spesifikasjoner som i4 og til dels i7, med valg mellom bak- og firehjulstrekk.

Det betyr et batteri på rundt 80 kilowattimer og antageligvis noe mindre rekkevidde enn i4s inntil 590 kilometer takket være den høyere vekten, selvfølgelig avhengig av hvilke effektivitetsforbedringer BMW har oppnådd i tide til lansering.

Mest spennende er kanskje ryktene om at BMW kommer til å lansere en stasjonsvogn-versjon av i5, sannsynligvis i 2024. I tillegg ventes det en ytelsesfokusert M-variant som tidlige rykter har pekt på at kan få opp mot 1000 hestekrefter og konkurrere med Teslas Model S Plaid.

Fisker Ocean

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den danske bildesigneren Henrik Fiskers selvtitulerte selskap er i disse dager like rundt hjørnet med sin første elbil etter at selskapet «gjenoppsto» etter fiaskoen med modellen Fisker Karma tidlig på 2010-tallet.

Første modell er Fisker Ocean, en SUV som har droppet «coupé-flørtingen» vi har sett fra de fleste andre SUV-er lansert de siste årene. Ocean har nemlig en taklinje som er forholdsvis rett hele veien bak til bakluka, noe som gir god plass både i baksetet og i bagasjerommet.

Bilen måler 477 centimeter i lengden, og plasserer seg dermed midt i feltet av typiske familie-SUV-er hva gjelder størrelse, sammen med biler som Volkswagen ID.4, Nissan Ariya og Tesla Model Y.

Innstegsmodellen Ocean Sport med forhjulstrekk har en oppgitt startpris på bare 372.000 kroner (før vektavgift), og en estimert WLTP-rekkevidde på 440 kilometer. Vil du ha firehjulstrekk og større batteri (610 km WLTP) kan du velge Ocean Ultra til 510.000 kroner, mens toppmodellen Ocean Extreme er estimert til 625.000 kroner.

Tidligere i år ble det meldt at Fisker hadde 2000 reservasjoner i Norge, og at alle disse skulle leveres ut løpet av 2023. Et showroom i Oslo sentrum er også under planlegging.

Hyundai Ioniq 6

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hyundais Ioniq 5 har vært populær i Norge, og nå er sedan-oppfølgeren Ioniq 6 like rundt hjørnet. Drivlinjen er den samme, men Hyundai 6 har fått kallenavnet «Streamliner» på grunn av alle de aerodynamiske grepene Hyundai har gjort. Det har resultert i en såkalt Cd-verdi - et begrep om hvor godt bilen glir gjennom luften - på lave 0,21 - og dermed rundt 100 kilometer ekstra rekkevidde versus Ioniq 5 med like stort batteri.

Ioniq 6 legger seg dermed omtrent identisk med hovedkonkurrenten Tesla Model 3 med drøye 600 kilometer WLTP-rekkevidde, selv om det må sies at sistnevnte gjør det med firehjulstrekk. Ioniq 6 er imidlertid 16 centimeter lenger enn Model 3, og imponerte oss med beinplassen i baksetetet da vi kjørte den i Seoul i høst.

Her har koreaneren et stort overtak på både Model 3, Polestar 2 og BMW i4. Vi opplevde også bilen som utpreget komfortabel, med relativt myk og behagelig demping og et lavt støynivå - i det hele tatt en god opplevelse bak rattet.

Leveransene av Ioniq 6 First Edition skal starte i mars-april, med levering av øvrige versjoner fortløpende. Prisen starter på akkurat 500.000 kroner, riktignok for en godt utstyrt «Premium»-versjon av bilen.

Nye Hyundai Kona EV

Kamera Hyundai

I tillegg til Ioniq 6 har også Hyundai en ansiktsløftet og oppgradert versjon av sin populære Kona på trappene. Den nye versjonen blir 15 centimeter lengre enn før, 2,5 centimeter bredere og får 6 centimeter større akselavstand - som betyr at den bør oppleves som vesentlig mer romslig enn dagens versjon.

I tillegg er infotainmentsystemet modernisert og minner mer om systemet som sitter i Ioniq 5 og Ioniq 6, og det utvendige designet er helnytt - kanskje spesielt takket være den heldekkende lysstripa i front.

Ingenting er foreløpig kjent om drivlinje og batteri, men med tanke på at søstermodellen Kia Niro EV også ble oppgradert i år, tør vi å gjette at spesifikasjonene vil bli rimelig identiske. Det vil i tilfelle bety et batteri på snaut 65 kilowattimer, 204 hestekrefter og 255 Nm moment.

Nye Hyundai Kona vil være modellår 2024, som sannsynligvis betyr at vi ser den på norske veier i andre halvår 2023.

Jeep Avenger

Kamera Jeep

Med bare 4,08 meter i lengde er det ingen underdrivelse å si at Jeeps kommende Avenger er en virkelig kompakt liten «SUV». Bilen bygges på den såkalte e-CMP-plattformen, og er i praksis Jeeps versjon av biler som Opel Mokka-e og DS 3 e-tense.

Jeep hevder likevel at bilen skal få «egenskapene Jeep er kjent for», som høy bakkeklaring (20 centimeter), angrepsvinkel på 20 grader og utgangsvinkel på 32 grader.

Batteriet er på 54 kilowattimer (51 netto), som er det samme batteriet som de øvrige elbilene fra Stellantis-konsernet også får i sine nye 2023-versjoner. Da tenker vi på nevnte Mokka-e, DS 3 og Peugeot e-208 Det skal i Avenger gi en rekkevidde på over 400 kilometer etter WLTP.

Bagasjerommet er også på 380 liter, som er relativt generøst med tanke på bilens begrensede utvendige dimensjoner.

Bilen vil være på plass i Norge i mars-april. Prisen vil starte på 350.000 kroner, har importør Bertel O. Steen tidligere opplyst.

Kia EV9

Kia slapp på sensommeren dette bildet av produksjonsmodellen av kommende EV9. Kamera Kia

Mens Hyundai har Ioniq 6 som hovedprioritet i 2023, står konsernsøster Kia klar med sin nye stor-SUV EV9. Den måler rundt fem meter i lengde og har en akselavstand på solide 3,1 meter - med tre seterader og sju seter.

Lite er kjent om spesifikasjonene foreløpig, men Kia har sagt at bilen vil ha minst 480 kilometer rekkevidde (etter den strenge amerikanske EPA-standarden, sannsynligvis vil WLTP-tallet være høyere) og kunne lade fra 10–80 prosent på et sted mellom 20 og 30 minutter.

En batteristørrelse på rundt 100 kilowattimer har blitt estimert, i tillegg til valget mellom bak- og firehjulsdrift og 800 volt-arkitektur ombord, likt dét både Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 og Ioniq 6 har.

Kia har også sagt at 0–100 kilometer i timen skal ta rundt 5 sekunder. Selskapet har også bekreftet at EV9 vil bli første bil med deres nye selvkjøringsteknologi «AutoMode», som etter hvert skal gi selvkjøring på nivå tre på motorveien.

Produksjonsmodellen er sagt at skal vises i første kvartal 2023, med biler på veien i løpet av året.

Lexus RZ

Kamera Lexus

RZ 450e er Lexus’ versjon av bilen Toyota kaller bZ4X og Subaru kaller Solterra, men skiller seg fra søstermodellene blant annet ved at den har lavere bakkeklaring og såkalt «steer-by-wire»-styring.

Det innebærer at det ikke er noen mekanisk forbindelse mellom ratt og hjul, men at rattet i stedet gir elektroniske signaler til en aktuator som styrer hjulene. Det gjør blant annet at man automatisk kan justere behovet for rattutslag basert på kjøreforholdene og i det store og hele fjerne behovet for å skifte grep på rattet under store utslag.

Lexus sier eksempelvis at deres «One Motion Grip» er tunet til å kreve bare 150 grader med rattrotasjon for å komme fra maks utslag ene veien til maks utslag andre veien. Det gjør også at behovet for øvre halvdel av rattet er borte, og bilen leveres derfor med et såkalt «yoke»-ratt i noen versjoner - slik vi også har sett på nye Tesla Model S Plaid.

Ellers får du samme batteri som i bZ4X og Solterra, på 71,4 kilowattimer, i tillegg til firehjulsdrift og 313 hestekrefter. Rekkevidden er oppgitt til drøyt 400 kilometer etter WLTP, selv om det gjenstår å se om også RZ har like stor buffer i batteriet som Toyotas og Subarus modeller - hvor faktisk rekkevidde har vist seg å være skuffende.

Lexus RZ 450e starter utleveringer i første kvartal, og Lexus har tidligere meldt om rundt 2000 reservasjoner i Norge.

Lotus Eletre

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lotus er et merke mange har et forhold til, selv om Lotus av gammelt er ganske langt unna det moderne Lotus, som er eid av kinesiske Geely - som også eier Volvo og Polestar, blant annet. Deres elektriske «hyper-SUV» Eletre skal være på veien i europeiske nøkkelmarkeder rundt midten av 2023, og skilter blant annet med et svært batteri på 112 kilowattimer, 600 kilometer WLTP-rekkevidde og mer motorkrefter enn du sannsynligvis noen gang vil trenge på norske veier.

Eletre måler drøye 5,1 meter i lengde, har en akselavstand på 3,02 meter og over 750 liter bagasjeplass fordelt på bagasjerom og frunk. Den kommer i tre versjoner - Eletre, Eletre S og Eletre R, hvor de to førstnevnte har én motor med totalt 450 kW/603 hestekrefter, og toppmodellen får to motorer og over 900 hester (og rekkevidden redusert til 490 km). Sistnevnte skal klare 0–100 på under tre sekunder, og alle har 800 voltssystem ombord som skal gi 10–80 prosent-lading på rundt 20 minutter.

«Bilinventaret er ellers trukket i rikelige mengder nappaskinn nesten overalt. Seter, dører og midtkonsoll har alle det myke og behagelige stoffet.Noen eiendommelig utformede høyttalere fra KEF hører til. Her er det spindelvevaktige høyttalerbafler, og den sedvanlige Uni-Q-konstruksjonen der elementet for bass og mellomtone omslutter en diskanthøyttaler.

Metall brukes som kontrast og berøringsflate flere steder i bilen, for eksempel på knappene for vindusheiser og rundt koppholderne i midtkonsollen. Det hele ser nokså pent ut, selv om det balanserer på kanten til «glorete» der gullfarge brukes. Mengdemessig holder det seg like fullt på riktig side av smakfullt - selv om det naturligvis er subjektivt», skrev vi da vi så bilen for første gang på Oslo Motor Show i oktober.

Prisen? Fra 888.000 kroner til 1.391.000 kroner - før moms og vektavgift.

Lucid Air

Kamera Lucid

Når vi først er inne på elektrisk luksus, så er også luksussedanen Lucid Air varslet på norske veier i 2023 - og Lucid ser ut til å være i ferd med å sette opp et showroom midt på tjukkeste Karl Johan i Oslo, nærmere bestemt i Steen & Strøm-bygget.

Tesla Model S-konkurrenten Lucid Air måler akkurat under fem meter i lengde og skilter med store batterier i alle modellvariantene - 118, 112, 93 eller 88 kWh brutto. Kombinert med høy effektivitet skal det gi til dels ganske voldsom rekkevidde. Selv innstegsmodellen Air Pure skal klare 653 kilometer etter WLTP, mens toppmodellen Air Dream Edition i «Range»-versjon har hele 883 kilometer WLTP-rekkevidde. Det er over 100 kilometer mer enn selv Mercedes-Benz EQS i modellen med mest kondis der (780 km), og nesten 300 kilometer mer enn Teslas Model S Plaid (600 km).

Bilen skilter også med en av de største «frunkene» i noen elbil, med 283 liter. Kombinert med 627 liter bak bør det gi utmerket bagasjeplass, og det tallet er også økt betraktelig fra bilen først ble lansert. Den store frunken skyldes i hovedsak Lucids egenutviklede motor, som yter 670 hestekrefter, bare veier 74 kilo og skal være svært kompakt sammenliknet med konkurrentene.

Estimert startpris for Dream Edition har vært 1,85 millioner kroner - før moms og avgifter, og rundt en million kroner for innstegsmodellen Air Pure. Noen få biler har allerede blitt levert ut i Europa, så lansering i Norge er nok ikke mange månedene unna.

Mercedes-Benz EQE SUV og EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV. Kamera Mercedes-Benz

Mercedes-Benz har så langt kun hatt sedanversjoner av sine påkostede EQE- og ikke minst EQS-modeller, men på nyåret kommer de nye SUV-variantene av disse.

I praksis bytter du litt effektivitet og rekkevidde mot mer plass og bedre praktiske egenskaper. SUV-varianten har eksempelvis fortsatt 108 kilowattimer batteri, men inntil 611 kilometer rekkevidde i stedet for inntil 697 kilometer i sedanvarianten når vi sammenlikner firehjulstrekk mot firehjulstrekk.

EQS SUV kommer også med mulighet for syv seter, eventuelt fem seter og minst 645 liter bagasjerom. Setene står imidlertid på skinner, så dytter du andre seterad til fremste posisjon, så har du hele 880 liter å rutte med.

EQE SUV. Kamera Mercedes-Benz

EQE SUV er med sine 4,86 meter rundt 30 centimeter kortere enn EQS SUV, og må også «nøye seg» med fem seter innvendig. Her er rekkevidden inntil 558 kilometer, firehjulsdrift er standard og du kan få bakakselstyring og luftfjæring som tilvalg.

EQS SUV har allerede fått pris, og vil starte på drøye 1,1 millioner kroner før moms og avgifter - rundt 100.000 kroner mer enn sedanvarianten. Levering av denne skal starte i «begynnelsen av 2023».

EQE SUV har foreløpig ikke fått pris, men her starter sedanen på 615.000 kroner før moms og avgifter. Den forventes på norske veier til sommeren.

Nio EL7

Kamera Nio

Kinesiske Nio - med sitt småspektakulære showroom midt på Karl Johan i Oslo - har så langt ikke oppnådd de aller største volumene i Norge. Drøyt 1300 biler er registrert så langt, delvis takket være at Nio bare har hatt én modell å by på - den store SUV-en ES8.

I 2023 blir det imidlertid andre boller. Den påkostede sedanen ET7 er allerede begynt å dukke opp i norske registreringslister, og på nyåret er ytterligere to modeller på vei.

Den første er EL7 (tidligere ES7, men omdøpt etter søksmålsvarsel fra Audi, som mente navnet var for likt sine egne S6 og S8) - en hakket mindre SUV på drøye 4,9 meter i lengde som kan dra to tonn med henger og har solide 658 liters bagasjerom.

480 kW motorytelser, firehjulsdrift og 850 Nm dreiemoment bør gi en særdeles sprek bil, og 0–100 km/t skal ta 3,9 sekunder. Rekkevidden er oppgitt til 513 kilometer med batteripakken på 100 kilowattimer, men bilen kan også fåes med den mindre pakken på 75 kWh (394 km WLTP) og etter hvert også med kjempepakken på 150 kWh som Nio har varslet.

Infotainmentmaskinvaren skal være vesentlig oppgradert fra tidligere, og det samme gjelder taleassistenten Nomi. Bilen har luftfjæring som standard, og et påstått veldig solid lydanlegg med Dolby Atmos-støtte.

Prisen er satt til 628.900 kroner, men den forutsetter at du abonnerer på batteriet. Vil du kjøpe batteriet med bilen koster det 90.000 kroner for 75 kWh-batteriet og 160.000 kroner for 100 kWh-batteriet - alle tall uten moms og vektavgift. Utleveringene skal starte allerede i januar.

Nio ET5

Kamera Nio

I tillegg til EL7 har Nio en Tesla Model 3-, Hyundai Ioniq 6- og Polestar 2-konkurrent på vei, kalt Nio ET5.

Med kjøp av batteri på 75 kilowattimer koster den fra 499.000 kroner, men du kan også her velge å abonnere på batteriet og redusere kjøpsprisen til 409.000 kroner. Da koster batterileien 1399 kroner i måneden og du får en WLTP-rekkevidde på inntil 445 kilometer.

Du kan også utstyre den med 100 kWh-batteriet, som legger på 70.000 kroner på kjøpsprisen og øker rekkevidden til inntil 580 kilometer.

Ellers får du firehjulstrekk og totalt 483 hestekrefter, som skal gi 0–100 på 4,0 sekunder. Bilen tar inntil 130 kilowatt på hurtiglading, som skal kreve 30 minutter for å lade fra 10–80 prosent for det minste batteriet og 40 minutter for 100 kWh-batteriet - eventuelt kan du også dra innom en av Nios batteribyttestasjoner og bytte i et fulladet batteri på cirka fem minutter. Bilen kan dessuten dra 1400 kg henger.

Bilen skal leveres fra og med mars.

Polestar 3

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Polestar og Volvo er begge på vei med større elektriske SUV-er, men av disse er det kun Polestar som har planlagt å ha biler på veien i 2023 - nærmere bestemt i fjerde kvartal.

Polestar 3 er en 4,9 meter lang SUV som blander seg rett inn i konkurransen med Audi Q8 e-tron, Mercedes-Benz EQE SUV, Tesla Model X, BMW iX og Nio EL7, for å nevne noen.

Polestar 3 kommer med et batteri på 111 kilowattimer (107 netto) og en estimert rekkevidde på 610 kilometer etter WLTP. Den skal kunne ta imot 250 kilowatt på laderen, og det skal fylle batteriet fra 10 til 80 prosent på rundt 30 minutter.

Lanseringsversjonen er dual motor-varianten med firehjulstrekk, 489 hestekrefter, 840 Nm dreiemoment og 0–100 km/t på 5,0 sekunder. I tillegg kan man, akkurat som for Polestar 2, legge til en Performance-pakke, som her koster 70.000 kroner (også det før eventuell moms). Den øker ytelsene til 380 kW/517 hk og 910 Nm (gjennom en «programvareoppgradering») og reduserer 0–100-tiden til 4,7 sekunder.

Luftfjæring, varmepumpe, toveislading og panoramaglasstak er standard, og lanseringsversjonen kommer også med Plus-pakken inkludert. Den gir et B&W-anlegg med 25 høyttalere, soft-close-dører, elektrisk rattstamme, varme i ratt og bakseter og 21-tommers felger, blant annet.

Prisen er satt til 739.200 kroner før moms og vektavgift, som blir til rundt 825.000 kroner med alt inkludert.

Polestar 4 (?)

Polestar 4 er her skjult bak duken, sammen med (fra venstre) Polestar 2, Polestar 3 og den kommende grand tourer-modellen Polestar 5. Kamera Polestar

Polestar har også ytterligere en modell på vei, og Polestar-sjef Thomas Ingenlath bekreftet nylig at den vil lanseres i 2023 - selv om «lansering» i bilbransjen gjerne er synonymt med at spesifikasjonene slippes - ikke nødvendigvis at bilen triller ut på veien. Sannsynligvis ser vi den ikke på norske veier før i 2024.

Polestar 4 er en mindre SUV enn Polestar 3, sannsynligvis med en enda mer coupé-aktig taklinje. Ellers er det lite som er kjent om bilen, men Ingenlath har uttalt følgende:

– Den vil ikke gjøre kompromisser på innvendig lengde, men denne bilen er hakket mer lavreist og har en taklinje som er litt mer av coupé-typen.

Polestar skal etter hvert koste fra rundt 55.000 euro, har Ingenlath sagt - altså rundt 580.000 kroner med dagens eurokurs.

Tesla Roadster (?)

Teslas nye Roadster er fortsatt å regne som en konseptbil, men etter sigende skal den leveres i løpet av 2023. Kamera Tesla

All viraken rundt Elon Musk til tross: Tesla skal etter planen lansere sin nye Roadster-modell i løpet av 2023 - riktignok etter at den først ble vist frem i 2017 og modellen har vært gjenstand for flere år med utsettelser allerede.

Skal man tro Musks tidligere meldinger ligger dette an til å bli en av de mest elleville modellene på veien, med 0–100 km/t på under to sekunder og toppfart på 400 kilometer i timen.

Musk har også sagt at bilen skal få et batteri på voldsomme 200 kilowattimer, som skal gi godt over 1000 kilometer rekkevidde. Til forskjell fra den første Roadster-modellen skal nye Roadster ha fire seter, selv om de to bakerste setene neppe blir veldig komfortable.

Vi ville vel tatt de oppgitte spesifikasjonene med en liten klype salt, venter i spenning på om Roadster faktisk ser dagens lys i 2023 og blir ikke overrasket om det blir både 2024 og 2025. Musk har tidligere meldt at det vil komme en «massiv bølge med nye produkter» i 2023, inkludert Roadster, Cybertruck og Tesla Semi.

Volkswagen ID. Aero

Kamera Volkswagen

Det nye flaggskipet i Volkswagens ID-serie med elbiler har foreløpig navnet ID. Aero, og produksjonsstart for det norske markedet skal etter planen starte i 2023.

Selv om konseptet viser en sedan, skal denne etter det vi vet også komme som stasjonsvogn (tidligere kjent som Space Vizzion), og er på mange måter å regne som en elektrisk versjon av Passat - bare med bedre plass.

Konseptbilen er knappe fem meter lang, og har en luftmotstandskoeffisient så lav som 0,23. Rekkevidden er oppgitt til 620 kilometer etter WLTP med dagens største MEB-batteri på 77 kilowattimer netto, men det er nok ikke utenkelig at det også vil dukke opp et enda større batteri i tide til produksjonsversjonen.

ID. Aero skal bygges ved Volkswagens fabrikk i Emden i Tyskland, og skal ifølge Volkswagen som nevnt være klar for Europa i 2023.

Xpeng G9

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det florerer av store SUV-er på 2023-lista, og den siste vi tar med er også en slik. Xpeng har foreløpig ikke hatt den store suksessen i Norge, med omtrent samme totalantall som Nio. Det håper de å endre med nye G9, som er en stor og avansert SUV på rundt 4,9 meter i lengde.

Det mest iøynefallende ved G9-spesifikasjonene er hurtigladekapasiteten, som i Kina strekker seg helt opp til 480 kilowatt. I Norge er det ventet minst 300 kilowatt, som uansett vil plassere G9 helt i toppsjiktet hva gjelder lading (selv om toppeffekten naturligvis ikke forteller hele historien).

Ellers får du et batteri på 98 kilowattimer, en antatt rekkevidde på henholdsvis 520 og 570 kilometer for versjonene med fire- og bakhjulstrekk. Motorkreftene er på sin side oppgitt til 330 hestekrefter for den bakhjulsdrevne versjonen og 520 hester for den firehjulsdrevne, og G9 kan trekke henger på inntil 1500 kg.

Bagasjerommet er på 660 liter, og en frunk på 71 liter gir dessuten plass til ladekabler og/eller et par handleposer.

Xpeng meldte like før jul at prisen vil starte på 568.220 kroner for modellen RWD Long Range, mens AWD Performance drar prisen opp til 624.220 kroner - uten moms og vektavgift. Bilen kan foreløpig kun bestilles via Xpengs showroom i Bjørvika i Oslo, og de første leveransene i Norge skal skje mot høsten.

