Endelig kan du fjerne sanger fra Spotify-historikken

Bli kvitt anbefalinger basert på barnesanger.

En av Spotifys mest populære funksjoner er deres «Discover Weekly»-spilleliste, som automatisk genereres hver uke basert på musikk du lytter til. På den måten får du hele tiden utvidet musikkbiblioteket ditt med litt nye låter som tjenesten tror du kanskje vil like.

Ulempen er når du deler kontoen din med noen. Si, et lite barn som bare vil høre på barnesanger i fem timer i strekk, og ødelegger hele anbefalingsalgoritmen din for evig og alltid.

Eller hvis du bare vil høre på instrumentalmusikk eller rolige lyder mens du jobber, men få anbefalinger av «vanlig» musikk ellers.

Nå ruller Spotify ut en mulighet for å ekskludere alle disse sangene. Det virker imidlertid som at den nye funksjonen først bare blir tilgjengelig for hele spillelister og ikke individuelle sanger.

Slik fjerner du en spilleliste fra «smaksprofilen» din

Hvis du har en instrumental -spilleliste, en barnesangliste eller en soveliste du vil ha ekskludert fra fremtidige anbefalinger, gjør du følgende:

Trykk deg inn på spillelisten

Trykk på de tre prikkene ved siden av nedlastingsikonet

Trykk på «Exclude from your taste profile»

Funksjonen rulles ut gradvis, og vil være tilgjengelig i løpet av kort tid. Vi kikket på vår konto og har ikke fått funksjonaliteten ennå. Vi har imidlertid allerede pekt ut synderne som kommer til å forsvinne sporenstreks så fort vi får muligheten.

