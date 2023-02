Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Switch fortsetter å slå rekorder

Selger i bøtter og spann.

Nintendo Switch Lite. En av tre ulike Switch-modeller. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

I mars fyller Nintendo Switch seks år, men lite tyder på at spillere er lei av den håndholdte spillkonsollen enda.

Nylig kunne Nintendo melde at de hadde solgt over 122 millioner enheter. Det er 19 millioner flere enn på samme tid i fjor.

Med det er Switch nå verdens tredje mest solgte spillkonsoll, noensinne.

Mer populær enn GameBoy-serien

Allerede for et år siden passerte Switch supersuksessen Nintendo Wii, der salget stoppet på rundt 101 millioner konsoller.

Nå har Switch også forbigått Sonys Playstation 4, med rundt 117 millioner solgte eksemplarer, og danket i tillegg ut sin egne ikoniske GameBoy-serie.

Den originale Game Boy fra 1989, samt Game Boy Pocket og Game Boy Color senere på 90-tallet, solgte til sammen 118 millioner i løpet av sin tid. Da er Game Boy Advance fra år 2001 holdt utenfor.

Kan bli verdens mest solgte konsoll

Så spørs det hvor ferden ender. Uten noen etterfølger i sikte kan det være Nintendo går for gull med Switch.

Da må de i så fall selge over 30 millioner konsoller til før det er slutt. På veien må de nemlig passere den håndholdte serien av egne 3DS-konsoller med 153 millioner solgte eksemplarer, før de møter verdens mest solgte spillkonsoll på 155 millionersmerket.

Det er selvfølgelig Sonys Playstation 2 vi finner der.

Nytt Zelda kommer i år

Switch kommer i dag i tre ulike versjoner. Switch Lite er det rimeligste alternativet. Den kan bare brukes i håndholdtmodus, og er både lettere og mindre enn de to andre. Så har du den «originale» Switch som også kan kobles til TV, og en nyere oppgradert versjon av den igjen med en større og mer imponerende OLED-skjerm, kalt Switch OLED.

Fremover får konsollen blant annet etterlengtede spill som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (etterfølgeren til Breath of the Wild), Pikmin 4, Kirby’s Return to the Dream Land, Octopath Traveler II og gjensyn med Advance Wars 1 og 2 fra GameBoy Advance-dagene.

