Hevder Apple vil åpne for andre app-butikker på iPhone

Nytt EU-regelverk kan tvinge frem muligheter for tredjeparts aktører.

Et nytt EU-regelverk utformet av DMA (Digital Markets Act) tvinger angivelig Apple til å innføre tilgang for tredjeparts app-butikker på iOS-plattformen, melder Bloomberg.

Frem til nå har du kun hatt mulighet til å legge inn apper på iOS-styrte enheter som iPhone og iPad via App Store – Apple sin egen app-butikk. Men dette vil EU nå ha en stopp på.

De nye EU-reglene vil gjelde fra 6. mars 2024. Ifølge Bloombergs Mark Gurman vil Apple innføre en rekke endringer i den neste store oppdateringen av iOS (17), som trolig blir sluppet til neste år.

Men det er usikkert på om dette vil gjelde på tvers av alle land, eller om det vil bli en egen løsning for bare Europa. EU truer med bøter på opptil 20 prosent av den globale omsetningen til et selskap om de ikke overholder loven, noe som for Apple vil kunne være rundt 800 milliarder kroner.

Kan skape sikkerhetsproblemer

I tillegg til å tillate tredjepartsaktørers apper, må trolig Apple også tillate såkalte «sideloads», der du henter ned apper fra tredjepartskilder utenfor vanlige appbutikker. En mulighet som Apples Tim Cook tidligere har uttalt at vil «ødelegge sikkerheten til alle iPhoner».

For med dagens løsning har Apple et strengt regelverk for hva som må til for å få en app godkjent og nedlastbar via App Store. I tillegg til at de legger beslag på en solid andel av fortjenesten disse appene genererer - vanligvis 30 prosent.

Og skal vi tro Bloomberg, har ikke Apple tenkt å slippe tøylene helt fremover heller. Selskapet skal angivelig vurdere å innføre en verifiseringsordning for å sikre at appene er sikre – en verifisering de kan ta penger for.

Flere usikkerhetsmomenter

Gurman hevder videre at Apple ikke ennå har tatt stilling til om de vil tillate tredjeparts betalingsløsninger for apper på sin iOS-plattform. Noe som de nye reglene fra EU angivelig krever.

Det er også andre ting som står uavklart, som hvordan Apple skal la iMessage fungere sammen med andre butikker og løsninger, og om de vil låse opp flere andre muligheter som for eksempel Find My Network for andre aktører.

Dette er ikke første gang i år at Apple får nye regler å forholde seg til fra EU. For tidligere i høst bestemte EU-parlamentet at alle dingser innen utgangen av 2024 må kunne lades med USB-C.

Apple selv har ikke kommentert opplysningene som Bloomberg kommer med.

