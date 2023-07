Musk: Twitter skifter navn til X

Musks fascinasjon over bokstaven fortsetter.

Det som ser ut til å bli det nye navnet og den nye logoen til Twitter projisert på veggen til Twitter-hovedkvarteret i San Francisco. Kamera CARLOS BARRIA / Reuters / NTB

Twitter skal skifte navn til X, varslet Elon Musk og Twitter-sjef Linda Yaccarino gjennom en serie Twitter-meldinger søndag.

– Hvis en god nok X-logo blir postet i kveld, skal vi få den til å gå live over hele verden i morgen, twitret Musk.

– Og snart skal vi si adjø til Twitter-merkevaren og gradvis alle fuglene, fortsatte han.

Store vyer

Mandag morgen har både Musk og Yaccarino skiftet profilbildet sitt på tjenesten til det som tilsynelatende blir den nye logoen. På hovedkvarteret i San Francisco er X-en projisert på veggen mandag morgen.

Elon Musk har tidligere snakket om hvordan X skal bli «altmulig»-tjenesten, som delvis kan sammenliknes med hvordan WeChat fungerer i enkelte land i Asia - blant annet med betalingstjenester innebygget.

Yaccarino forklarer det slik:

– X er fremtidens tilstand for ubegrenset interaktivitet - sentrert i lyd, video, meldingstjenester, betalinger/banktjenester - som skaper en global markedsplass for idéer, tjenester og muligheter. Drevet av AI, vil X koble oss sammen på måter vi bare har begynt å se for oss.

Musk skal også ha sendt en epost til Twitters ansatte søndag kveld, der han skrev at selskapet kom til å bli X, og at det var siste gang han ville sende epost fra en Twitter-adresse. Det meldte Platformer-redaktør Zoe Schiffer på Threads.

Musk har historisk vært relativt opptatt av bokstaven X. X.com var opprinnelig navnet på PayPal, som Musk var med på å starte. SpaceX er selskapet hans som blant annet lager romfartøy, Tesla har som kjent sin Model X og det nye AI-selskapet til Musk har selvfølgelig fått navnet X.AI.

X-eieren virker også oppsatt på at Twitter-navnet skal gå inn i historien. Teknologi-influenser Marques Brownlee, også kjent som MKBHD, twitret at han fortsatt kom til å kalle tjenesten for Twitter, hvorpå Musk svarte: - Ikke lenge.

Oppdatert 24. juli 2023, 09:24