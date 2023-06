Grafikkort-salget raser

Drastisk fall fra fjoråret.

AMD RX 7900 XTX og Nvidia RTX 4080. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 12. juni 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

En fersk rapport fra Jon Peddie Research dokumenterer det mange har mistenkt: Salget av grafikkort raser.

Ifølge analyseinstituttet, som har fulgt selskaper som selger grafikkort tett i flere årtier, er salget ned 38,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

Rapporten tar for seg salget til og med første kvartal i år, noe som betyr at AMD og Nvidias nye entusiastkort i RX 7000- og RTX 40-serien bidrar i tallene.

Til tross for at selskapene akkurat hadde lanserte nye og kraftigere grafikkort falt salget i 1. kvartal 12,6 prosent sammenlignet med fjorårets 4. kvartal.

Kamera JPR.

Nvidia er fremdeles den desidert største aktøren i grafikkmarkedet, med en andel på 84 prosent. Likevel falt markedsandelen deres, mens AMD lå stabilt og utfordrer Intel økte fra to til fire prosentpoeng.

Tror på bedring til høsten

– Forsendelser av nye grafikkort ble påvirket av nedgang i PC-markedet på grunn av inflasjonsbekymringer og jobbusikkerhet, samt at folk kjøpte forrige generasjons grafikkort etter hvert som leverandører forsøkte å selge ut disse. Med nedgang i beholdningen vil salget av en ny generasjon ta seg opp, men ikke før i 3. kvartal, skriver Jon Peddie i rapporten.

Analytikeren Robert Dow poengterer at mye tyder på et bedre 2. halvår:

– I 1. kvartal så vi fortsatt konsekvensene av overforsyning under pandemien. Andre halvdel av året ser lysere ut. AMD melder at salget vokser for Radeon 6000- og 7000-serien. Intel satser videre på neste generasjons Battlemage-familie grafikkort og tar med seg mer konkurranse inn i markedet. Nvidia ga på sin side akkurat ut sitt første 60-seriegrafikkort i RTX 40-familien, og disse er tradisjonelt Nvidias mest populære kort blant spillere.

Lunken mottakelse av RTX 4060-serien

Det er mulig rapporten gikk i trykken før analytikerne hos JPR rakk å lese anmeldelsene av Nvidias RTX 4060 Ti. Vi lot oss i alle fall ikke overbevise av kortet, som tilbyr lite ekstra ytelse over forrige generasjon, er utstyrt med for lite minne og en rekordhøy pris til 60-serien å være.

Så gjenstår det å se om de klarer å rette opp inntrykket når de lanserer RTX 4060 senere i juni.

12. juni 2023, 06:00