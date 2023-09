Philips Hue overrasket med fire nye overvåkingskameraer

Sikkerhetskamera til hjemmebruk er en ny kategori for Philips Hue, men selskapets økosystem er allerede å finne i veldig mange hjem. Dermed kan Hue Secure raskt få et fotfeste i smartbelyste hjem. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: De fleste av oss kjenner Philips Hue som leverandører av smartlys i alle tenkelige former og varianter. Men under årets IFA-messe lanserer de en helt ny kategori; overvåkingskamera.

I første omgang er det fire nye kameravarianter som blir lansert. Sammen med dem kommer også nye dørsensorer til bruk i systemet. Fra før har Philips Hue bevegelsessensorer laget for å skru av og på lyset - som også kan trigge alarmer i det nye Hue Secure-økosystemet.

Hue Secure kan varsle med å sette i gang blinkende fargede Hue-lys. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kaster seg inn i konkurransen

Små og nette overvåkingskamera for hjemmet er en kategori som vokser sterkt for tiden. Og du finner dem i alle former og fasonger, og fra så godt som alle leverandører av nettverksteknologi og smarthjemdingser.

Arlo og Ring er to store aktører som har tungt nærvær i markedet. Også Googles Nest-produkter inneholder kamera. Rene nettverksprodusenter så som TP-Vision og Ubiquiti har også denne typen produkter.

Prismessig ligger de fleste rundt tusenlappen og opp, med noen unntak. Hue Secure legger seg i den litt dyrere enden av feltet, selv om de ikke er ekstremt dyre; 2200 kroner starter billigste modell på, mens den mest påkostede varianten med flombelysning koster 3800 kroner.

Fokuserer på personvern

Personvern og datalekkasjer er to ting som er viktige for tiden. Mer og mer av det vi gjør samles av digitale dingser, og lastes opp i skyen etterpå. Philips Hue angrep disse spørsmålene tidlig i presentasjonen av sine smartkamera.

En av de viktigste egenskapene ved kameraene er at de har full ende til ende-kryptering, slik at hverken andre, eller Philips Hue selv, er i stand til å se innholdet ditt.

I tillegg er det smarte løsninger for ulike typer bruk bygget inn i selve kameraene.

Kan blokkere ut uønsket innhold

Et trådløst kamera finnes i systemet. Kameraene er forresten IP65-merkede, og tåler vær og vind. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Dersom kameraet er montert i en gang der den har delvis syn mot en baderomsdør, for eksempel, kan du blokke ut delen av bildet som viser døren. Denne regelen settes opp inni kameraet, og når den er aktivert skal ikke kameraet flytte bilder av døren ut på nettet i det hele tatt.

Blokkeringen skjer altså internt i kameraet før videoen overføres.

Det er også mulig å blokkere steder der det stadig vekk skjer ting, slik at kameret ikke blir vekket eller reagerer på bevegelser der. Et eksempel som ble nevnt var en vei utenfor egen oppkjørsel. Det skal sies at du antakelig bør rette kameraet innenfor egen oppkjørsel om du skal være i henhold til norske regler.

Sikkerhetssenter i appen

Systemet blir synlig som et eget sikkerhetssenter i den eksisterende Hue-appen. Her kan du administrere det som er av regler og automatiseringer.

For eksempel kan systemet avskrekke ved å skru av og på lysene for å late som om du er hjemme. Det kan også virke avskrekkende idét «alarmen» har gått av, ved at lysene blinker eller setter i gang automatiske ting i hjemmet som synliggjør at noe galt er på ferde.

Noen av disse løsningene vil imidlertid kreve abonnement. For grunnleggende bruk skal du dog klare deg med bare et kamera, og eventuelt en Hue-bro.

Fire ulike kamera

Et utvalg av de nye Philis Hue Secure-produktene. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kameraene blir tilgjengelige i form av tre kablede varianter, og ett trådløst, batteridrevet kamera. Det ene kablede har et stort lyspanel på seg og sørger for flombelysning dersom bevegelse oppdages.

De andre to har enten veggbrakett eller fot, slik at det kan settes på et bord. I tillegg kommer altså det trådløse, som har en liten ekstrafunksjon; det har en ren bevegelsessensor som styrer når kameraet går på.

Med fem aktiveringer om dagen skulle kameraet kunne vare inntil fire måneder per lading. Batteriet er integrert, slik at du må ta ned kameraet fra veggen for å lade det.

Den dyreste dingsen i økosystemet er dette automatiske flomlyset med kamera til 3800 kroner. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Automatiserer Hue-ene du har fra før

En interessant ting med systemet er at kameraene kan brukes også når sikkerhetsfunksjonene ikke er aktivert. Da går de kablede kameraene over i ren bevegelsesdeteksjon.

De slutter altså å overføre video noe sted, men overfører i stedet kun svaret på et ja/nei-spørsmål; blir bevegelse oppfattet.

Denne informasjonen bruker systemet for eksempel til å intelligent skru av lyset hvis det har vært inaktivitet lenge i nærheten av Hue-lys. Igjen er en del av personvernet som er bygget inn basert på at informasjon som i teorien kan fanges av kameraene aldri forlater dem eller lagres noe sted.

Det er et spørsmål hvor godt merket det er at kameraet er i ulike moduser. Vi er også veldig spent på bildekvaliteten når mørket faller på.

Vi rakk ikke å få systemet demonstrert i praktisk bruk her nede i Berlin.

Publisert 31. august 2023, 09:30