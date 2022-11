De beste Cyber Monday-tilbudene

Niklas Plikk

Mens Black Friday tradisjonelt har vært en handledag ment for fysiske butikker, har mandagen etter – populært kalt «Cyber Monday» – vært ment å være dagen der nettbutikkene skulle dra frem sine beste tilbud.

I praksis er det vel ytterst liten forskjell på disse to dagene slik de praktiseres i norsk varehandel. Black Friday ble til Black Week, som igjen ble til Black Month.

Og for mange butikker ble det bare en glidende overgang mellom Black Week og rett over til dagens "Cyber Monday": Mange av tilbudene vi mente var gode i forrige uke, er fortsatt gode i dag. Og det har faktisk kommet et par nye produkter også, mens andre har forsvunnet.

Som vi gjorde hele forrige uke har Tek-redaksjonen trålet butikkenes tilbudslister for å finne frem til produktene vi både mener er verdt å kjøpe og som du kan få til en ekstra god pris i dag.

Tips oss gjerne om flere gode tilbud! Vi oppdaterer listen fortløpende!