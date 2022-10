Nye iPad Pro-versjoner skal være «dager unna»

iPad Pro er i ferd med å få en spesifikasjonsoppdatering. Også innstegs-iPaden skal få en større oppdatering om kort tid.

Apples neste iPad Pro skal lanseres i løpet av dager, ifølge Bloombergs vanligvis velinformerte Mark Gurman.

I sitt ukentlige nyhetsbrev skriver han at nye versjoner av både 11- og 12,9-tommeren er på trappene, begge med den samme M2-prosessoren som også sitter i Apples nyeste MacBook Air. Den skal levere en ytelsesøkning på nærmere 20 prosent fra dagens M1-variant.

Designet skal være det samme som tidligere, så i hovedsak er det snakk om en spesifikasjonsoppgradering - og det er også grunnen til at Apple kommer til å lansere de nye versjonene uten den vanlige brask og bram som følger med et storstilt lanseringsarrangement.

Nye MacBook Pro-modeller

Det samme gjelder nye MacBook Pro-modeller som også er nærstående: De vil få nye M2 Pro- og M2 Max-brikker, men utover det være identisk med dagens modeller. Også analytiker Ming-Chi Kuo har tidligere meldt at det vil komme nye MacBook Pro-modeller i år.

Mer spennende er kanskje at Apple ifølge Gurman jobber med en ny standard-iPad som skal få det samme designet som Pro-modellene - og ikke minst USB-C i stedet for Lightning - i god tid før Apple tvinges av EU til å skifte til USB-C innen utgangen av 2024.

Det vil i tilfelle være den første designendringen på iPad i praksis siden den andre generasjonen i 2011. Påstanden er den samme som blant andre Ross Young i Display Supply Chain Consultants har kommet med tidligere.

Han har meldt at neste innstegs-iPad vil ha 10,5-tommers skjerm, opp fra dagens 10,2 tommer, og et nytt og mer firkantet design som minner mer om iPad Pro. Lekkede CAD-tegninger har også vist det samme.

Apples rimeligste iPad har endret skjermstørrelse et par ganger de siste årene, men designet har stort sett vært det samme. Det ser det ut til å bli endring på i år.

Eget smartskjerm-tilbehør

Apple virker også å ha samme tanker rundt iPad som Google forrige uke snakket om til sin kommende Pixel Tablet, hvor de planlegger en egen dockingstasjon med høyttaler som kan gjøre nettbrettet om til en slags smartskjerm du kan ha på kjøkkenbenken eller liknende.

Gurman sier at hans kilder i og rundt Apple forteller at dette kan dukke opp allerede i 2023, muligens både i form av et tilbehør til iPad og en egen smartskjerm med høyttaler.

Som vanlig får vi for øvrig påpeke at informasjonen ikke er bekreftet fra Apples side.

Slik ser Google for seg sin Pixel Tablet med tilhørende dockingstasjon. Apple jobber etter sigende med noe liknende.