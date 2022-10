Telia varsler ny prisøkning på bredbånd

Nå er det inflasjonen som får skylda.

Telia varsler en ny runde med prisøkning for bredbånd- og TV-kundene sine. Fra 1. desember vil månedsprisen øke med mellom 30 og 50 kroner avhengig av netthastigheten din.

Telia økte også prisene i desember 2021 og i desember 2020. Begge gangene var det den økte bruken av hjemmekontor som fikk skylda.

Denne gangen er det ifølge Telia økt inflasjon som er grunnen til at kundenes fakturaer blir høyere, for tredje år på rad.

Vi spurte Telia om hvorfor regningen øker når flere nå er tilbake på kontoret og det burde gi lavere nettbelastning hjemme:

– Det koster å utvikle, drifte og vedlikeholde et nett som tilfredsstiller de behovene kundene har. Vi investerer milliardbeløp i nettet hvert år. De siste årene har det vært en sterk vekst i databruk og veksten fortsetter. Det skyldes blant annet at mange fortsatt er på hjemmekontor, mer strømming i høy kvalitet og at stadig flere enheter kobles på det trådløse nettet hjemme, skriver informasjonssjef Daniel Barhom til oss.

Ekstra stor økning for basishastigheten

Over de siste tre årene har Telias internettabonnement steget med mellom 8 og nesten 19 prosent. Med 18,9 prosent har økningen vært aller størst for de som har hatt den laveste hastigheten, som heter Bredbånd 100 og altså gir deg 100 Mbit/s hastighet.

Bredbånd 100-abonnementet koster også desidert mest per Mbit/s. Vi spurte Telia hvorfor det var slik, og om ikke de nøysomme kundene er med å sponse de som vil ha superraskt nett.

Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge.

Til det svarer Barhom simpelthen at de «er opptatt av å ha mest mulige konkurransedyktige bredbåndsprodukter og at produktene får ulik prisøkning på grunn av variasjoner i kostnadsbasen».

Vi lurte litt på hva det egentlig betydde, men Barhom ønsket ikke utdype mer rundt grunnen til den skjeve kostnadsøkningen eller hvorfor Bredbånd 100-kundene må ta mer av «børen» enn kundene som trenger superhastigheter.

Hva med lavere hastigheter?

I dag kan man fint strømme 4K-filmer, spille og videochatte med langt lavere hastighet enn 100 Mbit/s. Selv om man er flere enn én i en husstand. Hvorfor tilbyr ikke Telia lavere hastigheter og et rimeligere alternativ enn Bredbånd 100?

– Vi gjør løpende vurderinger av bredbåndsproduktene for å sikre at kundene får en best mulig opplevelse i dag og i fremtiden, og vi opplever stadig større etterspørsel etter høyere hastigheter. Så er det forskjeller på enebolig- og borettslag/sameie-markedet. I sistnevnte marked har mange av kundene våre hastigheter under 100 Mbit/s – da det ofte er snakk om mindre leiligheter med enslige og par som har behov for mindre kapasitet, svarer Barhom i Telia.

Telias prisøkninger siste år

Abonnement (fratrukket TV-kostnad) Pris 2023 Pris 2022 Pris 2021 Pris 2020 Økning siste tre år Bredbånd 100 629,- 599,- 569,- 529,- 18,9 prosent Bredbånd 250 729,- 699,- 669,- 629,- 15,9 prosent Bredbånd 500 819,- 769,- 739,- 699,- 17,2 prosent Bredbånd 750 879,- 829,- 799,- 769,- 14,3 prosent Bredbånd 1250 1079,- 1029,- 999,- 999,- 8 prosent

Merk at prisene i tabellen tar utgangspunkt i at Telia også leverer TV-signaler til deg. Kostnaden for TV, som er 539 per måned og kommer i tillegg, er holdt utenfor. Om du kun får levert bredbånd fra Telia er månedsprisen for dette noe høyere, men den stiger med like mange kroner som om du også har TV-signaler fra selskapet.