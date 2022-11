Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ny og tynnere Playstation 5 kan komme i 2023, ifølge nettsted

For få måneder siden skrev vi at Sony arbeidet med en «ny» Playstation 5, som skulle være slankere og lettere enn originalen. Nå ryktes det at den vil bli tilgjengelig allerede i 2023, ifølge nettstedet The Leak.

Tidligere skrev vi at Sony angivelig arbeidet med to ulike utgaver av Playstation 5, som da skulle veie henholdsvis 200 og 300 gram mindre enn originalen, avhengig av om det var snakk om den digitale eller disk-utgaven.

Kilden til The Leak omtaler derimot kun én ny utgave, som skal være slankere og komme med en bedre løsning for å ha konsollen i horisontal posisjon – uten å måtte bruke stativet som kommer med.

Hvorvidt det arbeides med to, én eller ingen ulike versjoner, er derimot ikke bekreftet av Sony.

Ifølge The Leak skal den nye PS5-versjonen gå i produksjon i andre kvartal 2023 og være klar for salg i tredje kvartal.

Prisen justeres opp

Selv om det er begrenset med informasjon tilgjengelig om potensielt nye versjoner, vet vi at mange fortsatt venter på å få hendene i en Playstation 5. Press Start er blant dem som derfor håper og tror at Sony vil ta i bruk et nytt brikkesett, AMD 6nm, når de utvikler nye utgaver, for å få fortgang i produksjonen. Rett og slett fordi dette brikkesettet er mer tilgjengelig.

Uansett, prisen på Playstation 5 blir med all sannsynlighet satt opp. Per nå har ikke norske butikker opplyst at de kommer til å øke prisen, men Sony selv opplyste tilbake i august at konsollen ville øke i pris med 10 prosent i Europa. Det er derfor rimelig å anta at konsollkostnaden går opp innen de nye utgavene blir tilgjengelig.

