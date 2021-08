Apples råeste maskin blir enda råere

...og prislappen blir også enda mer spinnvill.

Illustrasjonsbilde. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no/Apple/kollasj

Torstein Norum Bugge 4 Aug 2021 10:55

Apple har mange produkter i sortimentet sitt, men ingen er kraftigere enn deres Mac Pro-maskin. Dette er Apples første modulære, stasjonære maskin på mange år, og gitt modulariteten er det flust av valg på både prosessor-, minne-, lagring- og ikke minst grafikksiden.

Særlig nå – for på nettsidene sine har Apple nå tilføyd RDNA 2-grafikk til valgene du kan huke av når du kjøper maskinen din.

Nærmere bestemt dreier det seg om AMDs Radeon W6800X og W6900X, og du kan også få begge to i tvilling-oppsett (altså dobbelt av én av typene grafikk). Begge disse kortene er avarter av AMDs «vanlige» RX 6800 og RX 6900-kort, men har mer minne og er myntet på profesjonelle bruksområder heller enn gaming.

Skyhøy prislapp

Minnet står for brorparten av prisen. Apple

Dette reflekteres da også i prislappen. Der du kan få det raffeste av det raffe på gamingfronten for rundt 30–40.000 kroner, må du ut med mye mer for å få en toppspesifisert Apple Mac Pro.

Mye, mye, mye mer.

Da Apple lanserte Mac Pro var den høyest spesifiserte modellen du kunne kjøpe mulig å få tak i for snaue 577.190 kroner. Med den nye grafikken har prislappen gjort enda et hopp: opp til 651.490 kroner.

For den jevne bruker er dette naturligvis en absurd mengde penger å bruke på en datamaskin, men for mange profesjonelle brukere er dette en helt overkommelig sum og ingenting uvanlig. Det er viktig å huske på at Mac Pro først og fremst finnes for å mette markedet for profesjonelle aktører som driver med 3D-grafikk, videoredigering og annet svært tungt og prosesseringsintensivt arbeid.

Massive mengder minne

En stor grunn til de høye prisene er da også at maskinen har 1,5 TB med minne, noe som jekker prisen opp med over 300.000 kroner over innstegsmodellen (som for øvrig har 32 GB minne).

For øvrig er det verdt å merke seg at mens doble Radeon W6900X er det dyreste alternativet, så har doble Radeon W6800X mulighet for dobbelt så mye videominne: 32 GB vs 64 GB per kort. Dette kan være betydelig for enkelte bruksområder som krever mye minne.

Som Apples tidligere kort er også disse modulbaserte, så du kan kjøpe dem separat og oppgradere din allerede eksisterende Mac Pro. Alle kortene har fire Thunderbolt 3-utganger og én HDMI 2.0-utgang, og støtter opptil seks 4K-skjermer (eller tre 6K-skjermer).