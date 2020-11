«Teslaquila» har blitt en realitet

Ja, nå har Tesla begynt med spritsalg.

Tesla Tequila begynte som en spøk, men endte opp som et faktisk produkt. Tesla

Vegar Jansen 6 Nov 2020 12:24

Det er ikke mange bilprodusenter eller -forhandlere som også selger egenmerket alkohol, men så er heller ikke Tesla kjent for å følge flokken. I førersetet sitter tross alt superentreprenør Elon Musk, mannen som selger «flammekastere» den ene dagen og sender bilen sin ut i verdensrommet den andre.

Og det er liten tvil om at nettopp Musk er grunnen til at man i dag kan klikke seg inn på Teslas nettsider og bestille en flaske Tesla Tequila til den nette pris av 250 amerikanske dollar.

Du vil kanskje mene at 250 dollar – i skrivende stund omtrent 2300 norske kroner – er i drøyeste laget for en flaske tequila, men da kan du trøste deg med at den uansett kun er tilgjengelig for det amerikanske markedet.

Og prisen ser ikke ut til å skremme amerikanerne. Tequilaen ble lansert i går, den 5. november, og er allerede listet som utsolgt i Teslas nettbutikk – om enn midlertidig.

Muligens er det kvalitet på de edle dråpene, med tanke på at teksten forteller at fluidumet har hatt en fatlagringstid på femten måneder og «features a dry fruit and light vanilla nose with a balanced cinnamon pepper finish».

Men vi tenker vel at det koster å produsere den håndlagde glassblåste flaska også.

Begynte som aprilspøk

Tesla Tequila – eller «Teslaquila» – kom som en slags utfordring etter at Elon Musk den 1. april 2018 kunne melde på Twitter at Tesla hadde gått konkurs.

Musk skulle da ifølge spøken ha blitt funnet omringet av tequilaflasker av et visst merke, og et par år senere er altså Tesla Tequila en realitet.

Eller, det var i hvert fall en realitet i en stakket stund. Forhåpentligvis får de snekret sammen en ny ladning til alle som nå virkelig føler seg tørste.

Vi andre får trøste oss med at Tesla snart blir «fullstendig selvkjørende» .