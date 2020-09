Dette er Huaweis Android-konkurrent

Harmony OS er på vei til mobiltelefoner.

Huawei ser for seg et helt økosystem med Harmony OS-dingser, telefoner og nettbrett. De åpner og for at andre dingseprodusenter kan bruke operativsystemet. Skjermdump, HDC

Etter at USAs handelsrestriksjoner rammet Huawei i fjor, har det vært et åpent spørsmål hvordan de skulle klare seg utenfor Kina, der Apple og Google i praksis har et duopol. Raskt gikk det rykter og snakk om at selskapet brygget på sitt eget alternativ til Android, ettersom de ikke lenger fikk bruke Android med Googles tjenester. Etter noe forvirring falt ryktebørsen ned på at alternativet het Harmony OS, og det ble etter hvert bekreftet av Huawei også.

Så langt har ikke Harmony OS vært tydelig å se i ferdige produkter utenfor Kina, men det har dukket opp i smart-TV-er i Kina, og i enkelte rutere og andre IoT-produkter i resten av verden. Under dagens utviklerkonferanse lovet imidlertid mobilsjef i selskapet, Richard Yu, at en versjon 2.0 av operativsystemet er på vei, og at det nå er på tide å prøve seg på mobiltelefoner også.

Harmony skal brukes av flere enn Huawei

Android Authority viderebringer at versjon 2.0 av operativsystemet vil bli tilgjengelig allerede fra i dag for enkelte ting, slik som smartklokker, TV-er og underholdningssystem for biler. Mens utviklerverktøyene for mobiler vil bli tilgjengelige fra desember i år. Først neste år ser Yu for seg at at mobiler basert på operativsystemet kan dukke opp.

Harmony OS skal også være i ferd med å bli tatt i bruk av andre dingseprodusenter, og Huawei snakker om at den vil være åpen og tilgjengelig for de som måtte trenger å bruke den. Om det innebærer en lukket og en åpen versjon, eller bare en åpen utgave virker litt uklart. Google omtalte også lenge sin Android-plattform som åpen, selv om den i større grad har blitt lukket underveis i utviklingen.

Den åpne versjonen av Android, kjent som Android Open Source Project (AOSP), er den Huawei baserer oppdateringene til P30 Pro og eldre modeller på. Den kan ikke USA nekte dem å bruke, men den mangler viktige ting, så som forenklet pålogging, forenklet sikkerhet og systematisering av bakgrunnskommunikasjon som fullverdig, lukket Android har.

Den mangler naturlig nok også Google Play-butikken, Chrome og Maps, siden de delene er lukket programvare, og tilhører det som ofte omtales som Google Suite, eller G Suite.

Om det blir et slikt skille mellom vanlig og åpen Harmony OS gjenstår å se.

CEO for mobildivisjonen i Huawei, Richard Yu, presenterte tidslinjen for Beta-tilgang på Harmony OS 2.0.

Amerikansk hinderløype

Selv om Huawei har klart å bestige toppen av mobilprodusentpallen etter at restriksjonene ble satt i verk, har restriksjonene vist seg å ramme langt hardere enn det folk flest trodde i fjor vår.

Ved å også sikte seg inn mot utstyr som produseres ved hjelp av amerikansk utstyr, har den amerikanske administrasjonen muligens truffet blink med tanke på å forhindre selve produksjonen av prosessorbrikker for den kinesiske giganten.

Huawei har egenutviklet utstyr både for 5G-senderne sine og for brikker i mobiltelefoner. Selv om ARM-teknologien de baserer seg på til Kirin-brikkene inneholder til dels amerikansk teknologi, har andelen vært antatt å være for lav til at teknologien i seg selv rammes av handelsforbudet.

Men med den massive konkurransen som er på stadig bedre produksjonsmetoder, og måten krympende kretsstørrelser gir økt ytelse og mindre varmeutvikling, kan det bli både dyrt og vanskelig å få laget konkurransedyktig maskinvare i produksjonslinjer som helt unngår amerikansk teknologi.

Avhengig av hva de er til for å lage, vil produksjonslinjer som regel bestå av mange titalls roboter, maskiner som trykker kretskort eller maskiner som etser kretser inn i silisium og kutter dem i syltynne lag for bruk i hver enkelt prosessor. Det er med andre ord god plass til en amerikansk kjepp i de kinesiske produksjonshjulene.

Forsøker å velte duopolet

Harmony OS fremstår som et spennende forsøk på å velte dagens duopol, men det er også neste steg i en utvikling der selskapet fortsatt ikke er ferdig med det aller første steget; å få med seg full dekning blant apputviklerne. Med viktige tjenester og utviklerhus som fortsatt ikke deltar i App Gallery-økosystemet er det allerede vanskelig å selge Huawei-produkter på europeisk og norsk jord.

Og det er fortsatt ukjent i hva slags grad apper og tjenester må tilpasses for å bli med videre til Huaweis Harmony-løsning. Selv om man er aldri så stor, vil det skje en naturlig «avskalling» av programvare hver gang man krever større oppdateringer. Rett og slett fordi mange utviklere prøver nye plattformer, og ender med å fokusere på en eller to fremfor alle. Og noen biter programvare oppdateres ikke lenger regelmessig, slik at de bare faller bort når økosystemene rundt dem endrer seg.

Første bud for Huawei er med andre ord å få med seg utviklerne - enten operativsystemet heter Android, AOSP eller Harmony. Deretter forutsetter planen at Huawei fortsatt har tilgang på maskinvare å legge inn App Gallery og Harmony OS på.