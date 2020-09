Nettsted: – iPhone 12 lanseres 13. oktober

Nåværende toppmodell, iPhone 11 Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 24 Sept 2020 17:45

Det er alltid mye ståhei rundt Apples’ lanseringsevent, og de har for vane å skje til omtrent samme tid hvert år. I år er det imidlertid litt annerledes, ettersom koronaen har forsinket mangt og mye – også lanseringen av nye epletelefoner. Macrumors melder nå om at den sannsynlige datoen for slipp av Apples nyeste generasjon iPhone er 13 oktober, og at første dag for forhåndsbestilling vil bli 16. oktober.

Dette er relativt sent til iPhoner å være, for vanligvis ser vi den nye generasjonen tidlig i september – ikke midt i oktober. Eksempelvis ble iPhone 11, 11 Pro og 11 Pro Max lansert 10. september i fjor .

Vi visste fra før av at Apple ville utsette lanseringen , men ikke nøyaktig når slippdatoen ville bli. Informasjonen Macrumors videreformidler er riktig nok også på ryktestadiet, men det passer veldig godt inn med prognosene Apple tidligere har gitt som indikerte at lanseringen ville skje «...et par uker...» etter september.

Det skal for øvrig være en ansatt i et britisk telekomselskap som har lekket informasjonen om lanseringen, og samme informasjon skal også ha blitt delt fra en nederlandsk ansatt i et lignende selskap til AppleInsider .

Full salgsstart 23. oktober

Slik skal etter sigende størrelsene på de nye iPhonene bli. Macrumors

Selv om du altså skal kunne forhåndsbestille fra 16. oktober, dersom ryktene stemmer, vil første dag du kan spasere inn i en butikk og plukke opp en flunka ny iPhone sannsynligvis bli 23. oktober. Men selv denne dagen vil det etter sigende kun være et par av iPhone 12-modellene som vil være tilgjengelige, og et par av dem vil kun bli å se først i november.

Om dette er de dyrere og mer ekstremt spesifiserte modellene eller de billigere gjenstår å se, men som regel pleier slike «trappetrinnslanseringer» å helle mot det førstnevnte. Det er også dette ryktene indikerer. Ikke overraskende er det produksjonsproblemer og forsinkelser forårsaket av korona

Når det kommer til størrelser og spesifikasjoner er det lite vi vet foreløpig. Det ryktes at iPhone 12 blir å få i 5,4 tommer og 6,1 tommer, samt at Max-modellene blir å få i 6,7 tommer.

Les også – Galaxy Note 20 Ultra koster 5.000 å lage