Microsoft om grove søkeforslag: - Ikke kjent med noen uregelmessigheter

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Niklas Plikk 17 Feb 2021 15:00

Tirsdag skrev vi om en ganske underlig oppdagelse. Hvis man skrev helt vanlige ord i Microsofts søkemotor Bing, responderte tjenesten med å gi en rekke, grove søkeforslag du kunne utvide søket ditt med.

Vi testet med ordet «bilder», men vi fikk også tips fra lesere om at ord som «jeg» eller «mamma» også ga relativt obskøne forslag fra Microsofts søkemotor.

Etter at vi tipset Microsoft om resultatene har de ryddet opp, men har ingen god forklaring på hva som faktisk skjedde:

– Microsoft tar slike hendelser på alvor og jobber kontinuerlig med å forbedre systemene for å identifisere, og forhindre at støtende innhold vises. Så fort vi ble gjort oppmerksom gikk teamene våre gjennom saken og har implementert aktuelle retningslinjer for å adressere problemet, skriver Microsofts kommunikasjonsdirektør Karen Sylte Hammeren i en e-post til Tek.no.

Vil ikke si hva som skjedde

Da vi spør om hva som faktisk hadde skjedd, og om det var en feil de nå hadde rettet, får vi beskjed om at de ikke var klar over noen feil i systemene:

– Vi er ikke kjent med noen uregelmessigheter. Alle Microsoft sine tjenester forbedres kontinuerlig, i samspill med brukerne. Derfor oppfordrer vi publikum til å rapportere innspill, skriver Hammeren.

Hun ber brukere om å tipse dem om lignende feil på en egen varslingsside for Bing-problemer .

Basert på andre brukeres søk

Selv om Hammeren ikke vil si nøyaktig hvordan systemet fungerer, er Bings automatiske søkeforslag åpent å bruke for utviklere via Microsofts utviklerverktøy. I beskrivelsen av tjenesten på selskapets egne nettsider blir det nevnt at autofullfør-funksjonen viser resultater basert både på andre brukeres søk, men kan også vise forslag basert på brukernes intensjon.

Det kan altså virke som at Bing ganske ukritisk har videreformidlet andre brukeres søkeord, uten noen form for redigering. Dette har vi imidlertid ikke fått bekreftet av Microsoft.