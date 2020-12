Tesla kutter produksjonen av Model S og Model X i 18 dager

Tesla Model X Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 14 Des 2020 08:00

Tesla stanser produksjonen av Model S og Model X i 18 dager fra og med julaften, heter det i en epost til ansatte som CNBC melder om. Å stenge ned produksjonen i juledagene er ikke uvanlig for Tesla, men nedstengningen denne gang er lenger enn vanlig og lenger enn for selskapets to andre modeller - Model 3 og Model Y.

Flere fremhever at etterspørselen etter Model S og Model X har vært forsiktig, og ved utgangen av forrige kvartal var bare 11 prosent av Teslas leveranser S og X. I Norge er det så langt levert snaue 550 Model X så langt i år, mot rundt 300 Model S og drøye 4.600 Model 3.

Electrek mener nedstengningen peker i retning av at det kan være duket for en designoppgradering av bilene.

Forlenget leveringstider og økte prisene

Nettstedet viser til at de tidligere har meldt om at det var planlagt en stor innvendig designoppdatering , som den gang var planlagt til sommeren 2019.

Det ble utsatt på grunn av at Tesla heller ville fokusere på å skalere opp Model 3-produksjonen. Tesla forlenget også nylig leveringstiden på Model S og X ment for Europa, samtidig som de satte opp prisen med en ikke ubetydelig sum , også her i Norge.

Rimeligste Model S økte for eksempel fra 721.990 til 775.990 kroner, en økning på 54.000 kroner eller nesten 7,5 prosent. I tillegg har Tesla sagt at den kommende «Plaid»-versjonen av Model S med tre motorer vil kreve visse endringer på bilen.

Leder an i Norge

Fabrikkansatte hos Tesla som er omfattet av nedstengningen får en ekstra uke betalt ferie, men må ellers dekke inn de tapte dagene ved å søke om skift ved andre avdelinger eller jobbe «frivillig».

Samme dag som nedstengningen ble offentliggjort sendte Tesla-sjef Elon Musk for øvrig en epost til hele selskapet hvor han - nesten som vanlig - oppfordret til ekstra innsats før utgangen av kvartalet.

Der understreket han at de hadde et luksusproblem ved at etterspørselen var en god del større enn produksjonen i kvartalet, og ba de ansatte om å øke produksjonen før utgangen av året så mye som mulig. Ved utgangen av kvartalet som sluttet i oktober varslet Tesla at de lå an til å klare målet om å levere 500.000 biler i 2020, men det krever samtidig at de smadrer den tidligere kvartalsrekorden sin ved å levere 181.000 biler i siste kvartal.

Også her i Norge har leveransene tatt seg kraftig opp for Tesla i desember, som så langt leder registreringsstatistikken for desember med voldsom margin. Over 1100 Model 3 er levert, mens nærmeste elbilkonkurrent er Volkswagens ID.3 på knappe 450 biler.