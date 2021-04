Volkswagen slipper bilder av ID.6 - skal lanseres denne uken

Men kommer sannsynligvis ikke til våre breddegrader.

Volkswagens ID.6 slik den fremstår på Volkswagens egne bilder før lansering senere denne uken. Volkswagen

Stein Jarle Olsen 12 Apr 2021 12:05

Volkswagen viste i helgen frem teaserbilder av kommende ID.6 på sin konto på det kinesiske sosiale mediet Weibo . Som navnet antyder blir ID.6 en større bil enn de eksisterende ID.3 og ID.4, og den er basert på ID.Roomzz-konseptet som først ble vist frem i 2019.

Bilen vil komme i to utgaver: ID.6 X og ID.6 Crozz, som vil produseres av Volkswagens to kinesiske fellesforetak, henholdsvis SAIC-Volkswagen og FAW-Volkswagen. Bilen er først og fremst ment for Kina, men Volkswagen har i intervjuer også åpnet for at en USA-lansering kan ligge i kortene.

En Europa-lansering virker foreløpig et stykke unna.

– Etter det jeg kjenner til er den primært for Kina, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes hos den norske Volkswagen-importøren Harald A. Møller til Tek.no. Hun lover imidlertid å sjekke opp med Volkswagen sentralt, og vi oppdaterer om vi hører mer.

ID.Roomzz-konseptet på bilmessen i Frankfurt i 2019. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ble lekket

Volkswagens bildeslipp kommer uansett etter at bilder av ID.6 ble sluppet på nettsidene til det kinesiske industri- og IT-departementet MIIT tidligere i år. Der fikk vi også vite at ID.6 blir bakhjulsdrevet og får den samme motoren som vi har sett i ID.3 og ID.4, med 150 kilowatt/204 hestekrefter.

En firehjulsdrevet versjon er høyst sannsynlig også på trappene, slik det er for ID.4. Konseptbilen ID.Roomzz hadde firehjulstrekk og to motorer som sammen leverte 225 kilowatt (306 hestekrefter). ID.4 har jo en rekkevidde på rundt 490 kilometer med batteripakke på 77 kWh netto, så man kan sannsynligvis forvente seg en rekkevidde noe under dette i den større ID.6, gitt samme batteripakke.

Det kinesiske industridepartementet publiserte bilder av det som skal være ID.6 allerede i februar. Dette er X-versjonen. MIIT

Lansering denne uken

Bilen får også mulighet for tre seterader og sju seter, og ifølge de lekkede spesifikasjonene skal bilen være knappe 4,89 meter lang, altså rundt 30 centimeter lengre enn ID.4 og omtrent på lengde med en Audi e-tron. ID.6 vil imidlertid være noe høyere. Akselavstanden skal være på 2965 millimeter, altså 200 millimeter lengre enn på ID.4.

ID.6 blir dermed Volkswagens konkurrent til Tesla Model X og de storvokste elbilene fra kinesiske merker som Nio , BYD og Honqgi . BYD Tang er eksempelvis en bil som lanseres i Norge i løpet av 2021.

Den blir knappe fem meter lang, får syv seter som standard og et batteri på 86,4 kilowattimer. Rekkevidden er foreløpig kun oppgitt etter den snille NEDC-standarden, men der skal den være på 505 kilometer, og i praksis vil nok Tang og ID.6 være ganske like her. Modellen som lanseres i Norge får firehjulstrekk og over 500 hestekrefter, og vil koste 599.900 kroner.

Ifølge Volkswagens Weibo-innlegg skal ID.6 lanseres 17. april, altså et par dager før bilmessen i Shanghai, der den også skal vises frem.