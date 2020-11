Nye bilder av Samsung Galaxy S21

... og Samsungs neste Fold kan få kamera under skjermen.

Slik illustrerer Ice universe den nye designen. Merk at dette kun er et skjermbilde limt over skjermen på en opp ned Galaxy S20, noe du ser på plasseringen av tastene og SIM-luken.

Finn Jarle Kvalheim 20 Nov 2020 13:37

I en rekke Twitter-meldinger har serie-lekkeren som går under navnet «Ice universe» omtalt det som skal være fremtiden for Samsung. En rekke datategninger som skal vise designen på Samsungs neste toppmodell viser en knapt synlig ramme nederst på skjermen – et sted der Android-telefoner flest har en tykkere ramme.

I et eget bilde illustreres det hvordan det det kan se ut i et ferdig produkt. Bildene er av Galaxy S21 Ultra, altså arvtageren til dagens Galaxy S20 Ultra, og den antatte toppmodellen i vårlanseringen fra koreanerne. Det er også lagt ut bilder av det som skal være størrelses- og designrepresentasjoner i metall for en vanlig Galaxy S21 og en S21 Plus.

Galaxy S21 Ultra har tidligere dukket opp i en video lagt ut av en annen svært treffsikker teknolekker kjent som @OnLeaks. Hold deg fast for en av de mer spesielle kamerahumpene i mobilverdenen så langt:

Ice universe hevder også at skjermen vil oppfriske (engelsk: refresh) mange rekorder. Enkelte nettsteder mener det antyder at oppdateringshastigheten kan øke. Det er ikke utenkelig, med tanke på at Samsungs topptelefoner allerede har 120 hertz-skjermer, og flere konkurrenter har dratt på ytterligere til 144 hertz. Men samtidig er det også sånn at den jevne mobilbruker ikke nødvendigvis merker så stor forskjell på 90 og 120 hertz – mens det for batterikapasiteten utgjør en relativt stor forskjell.

Selv om oppdateringshastighet er viktig for hvor behagelig og rask en mobilskjerm oppleves, er det ikke det eneste viktige – noe som ble demonstrert nylig da DisplayMate ga prisen for beste mobilskjerm til iPhone 12 Pro Max, til tross for at den bare har «gammeldags» 60 hertz-oppdatering. Fargepresisjon og lysstyrke er blant de andre faktorene som er viktige for en god mobilskjerm, og det kan godt hende Samsung har ess opp ermet også på disse områdene.

Men de kommende Galaxy S-modellene var ikke alt Ice universe kvitret om.

Galaxy Fold med penn og kamera under skjermen

Galaxy Z Fold 2 fikk en solid vurdering av oss, og fremsto som et tydelig hint om hva fremtiden for brettbare mobiler kan være da vi testet den. I en melding proppet med interessante påstander får vi vite mer om hva som kan være neste generasjon brettemobil fra Samsung.

Blant annet skal telefonen få kamera under skjermen. Det har vi så vidt sett fra enkelte kinesiske produsenter så langt, men ingen av mobilprodusentene som er aktive i vår del av verden har lansert produkter med løsningen så langt. Fordelen med en slik løsning er at du slipper å forsake skjermplass til en busslomme eller til et hull i skjermen. Galaxy S21 skal imidlertid komme med dagens kikkhullkamera, ifølge lekkeren, så her er det kun snakk om brettemobilen.

Galaxy Z Fold2 har en liten «krøll» midt på skjermen. Den er så myk at den bør helst ikke trykkes hardt på. Akkurat hvordan en skjermpenn og et slikt mykt område kommer til å gå overens er ett av de store spørsmålene som melder seg etter Twitter-meldingene fra Ice universe. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Støtte for digital penn er også med, hvis Ice universe har rett. Dermed seiler Fold-serien opp til å kunne bli en fullverdig Note-konkurrent med enda større skjerm, uten å bli like diger som Galaxy Tab-produktene. Men påstanden fører med seg et spørsmål; hva med det myke feltet på midten av bretteskjermen?

Det er mulig det spørsmålet adresseres i samme tweet; en ny versjon av Ultra Thin Glass (UTG) skal være på vei. Introduksjonen av første generasjon av glasset gjorde innerskjermen i Fold2 langt jevnere og mindre ettergivende for trykk – alle andre steder enn på midten. Kan hende har Samsung endelig funnet en måte å jevne ut den lille «krøllen» på midten av skjermen?

Om ikke annet vil det være nødvendig for at ikke alle ting man tegner får en fartsdump idet man krysser midten av storskjermen.