Apple slipper ny iOS, og gjør det enklere å delta i smittesporing

Lar helsemyndigheter hoppe over egen app.

Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 2 Sept 2020 11:52

Apple har sluppet en oppdatering for sine iOS-kjørende enheter – altså iPhone, iPad og iPod touch – som nå foreligger i versjon 13.7.

I tillegg til et utvalg assorterte fikser og forbedringer, er nok den store nyheten en oppdatering til rammeverket for smittesporing i forbindelse med den pågående covid-19-epidemien.

Dette – som kalles «Varslinger om smittekontakt» i innstillingene – skal gjøre det enklere å delta i eventuelle smittesporingsprogram.

Systemet tillater nemlig at lokale helsemyndigheter kan sende deg slike varslinger uten at dette krever noen spesiell app. Det krever dog at myndighetene har tatt dette nye rammeverket i bruk, og at du aktivt har slått dette på.

Videre lar systemet deg velge om du ønsker å bli varslet dersom det finnes en nettopp en slik varslingstjeneste der du befinner deg. Dette er basert på posisjonsdata fra enheten.

Norske FHI uttalte i august at Apples og Googles rammeverk var én av tre løsninger som ble vurdert. Etter det Tek.no erfarer. er det ennå ikke tatt noen endelig avgjørelse.

Omdiskutert

Apple og Google har siden vårparten jobbet med å utvikle slike systemer for varsling om smittekontakt. Flere helsemyndigheter har også lansert sine egne smittesporingsapper – med varierende hell.

FHI slapp medio april sin app Smittestopp . Denne appen fikk tidlig kritikk for å ikke ivareta sikkerhet og personvern , og ikke fungerte den spesielt godt heller. Appen ble i ettertid trukket, og innsamlede opplysninger skal ha blitt slettet.

Ved å integrere varslingssystemet i operativsystemet – som altså Apple og Google har gjort – slipper man i teorien å utvikle apper som folk må laste ned. Men det krever fremdeles samtykke fra hver enkelte bruker, samt at helsemyndighetene ønsker å ta det i bruk.