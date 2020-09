Endelig kan hvilken som helst TV få «Ambilight»

Philips Hue slipper lysstripe ment for å sitte bakpå TV-en.

Slik skal den nye stripa monteres. Brakettene følger med i eska. Signify

Stein Jarle Olsen 3 Sept 2020 11:33

Signify, som står bak Philips Hue-produktene, slipper en rekke nyheter. Først og fremst: En ny lysstripe som er i stand til å vise flere farger samtidig.

Hue Play Gradient Lightstrip, som produktet kalles, er imidlertid ikke ment for bruk på samme måte som den vanlige Lightstrip. Den er nemlig ment for bruk enten sammen med Philips Hue Play Sync Box eller Hue Sync-appen til PC for å gi en form for «Ambilight» til TV-er som ikke i utgangspunktet har det - altså å lyse opp veggen bak i de samme fargene som skjermbildet.

Dette kan du også gjøre med dagens Lightstrip, men siden den bare er i stand til å vise én farge av gangen blir ikke effekten helt den samme.

Kostbar fornøyelse

Gradient-varianten blir imidlertid langt fra billig.

Den kommer i tre varianter for TV-er på 55–60 tommer, 65–70 tommer og 75–85 tommer, og vil koste henholdsvis 1.989, 2.219 og 2.549 kroner. Stivt, med tanke på at en vanlig Lightstrip med farger og to meters lengde koster 649 kroner. Sync-boksen i seg selv koster også godt over 2.000 kroner. Den kan du for øvrig lese test av her .

Signify lanserer også en ny versjon av Hue Iris, med det de kaller fyldigere farger, lavere dimming og mye høyere lysstyrke på opptil 570 lumen ved hvitt lys. Den har også fått bluetooth-støtte.

Nye Hue Iris - i Limited-versjon. Signify

Nye pærer

Pæreutvalget får dessuten en oppdatering, med en ny og mindre E14-pære kalt Hue White Luster E14. Den blir den minste pæra i Hue-utvalget, og kan både kobles til med bluetooth og via Hue Bridge.

Hue Candle-pærene oppdateres dessuten også med bluetooth-støtte, og de dekorative Filament-pærene kommer nå i to større utgaver.

Pærene blir tilgjengelig 7. september, mens Iris og Gradient Lightstrip kommer 6. oktober.