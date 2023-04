Så mange av Teslas rekordleveranser var «billigmodellen»

Det skiller 75.000 kroner, eventuelt pluss noen momskroner, mellom Model Y med bakhjulsdrift og Model Y med firehjulsdrift. En stor majoritet av norske forbrukere ser ut til å velge sistnevnte. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla knuste den gamle leveringsrekorden for antall registreringer på en bilmodell i mars, med nesten 7500 for Model Y.

Den gamle rekorden var fra mars 2019, da 5315 av Model 3 kom på veien.

En stor del av grunnen for de voldsomme tallene har nok Teslas solide priskutt tidligere i år, da rimeligste Model Y gikk ned 120.000 kroner i pris sammenliknet med prisene før det nye avgiftsregimet trådte inn fra nyttår.

Med avgifter, vinterhjul, frakt og levering betyr det at du kan bestille en Model Y med bakhjulsdrift for 456.744 kroner med vinterhjul.

Model Y Long Range med firehjulsdrift ble samtidig kuttet med 90.000 kroner, og koster nå fra 536.552 kroner med vinterhjul.

12 prosent billig-Teslaer

Men hvor mange var det som valgte den aller rimeligste Teslaen med bakhjulsdrift? Ikke en voldsomt stor andel, ifølge tallene til Opplysningsrådet for veitrafikken.

«Bare» 867 (11,6 prosent) av de 7445 Model Y-ene som ble registrert i mars var nemlig av den bakhjulsdrevne typen.

Om Model Y med bakhjulsdrift hadde vært regnet som en separat modell hadde den likevel vært Norges fjerde mest registrerte i mars, bak Model Y AWD, Toyota bZ4X og Volvo XC40.

De to sistnevnte er for øvrig også biler som leveres i versjoner både med to- og firehjulsdrift, og der var det henholdsvis 20,6 prosent for bZ4X og 42,7 prosent for XC40 som ble levert med tohjulsdrift.

For Tesla Model 3 var andelen 156 av 454 biler - 34,4 prosent, og for Volkswagen ID.4 102 av 675 biler - 15,1 prosent.

Over to av tre biler har firehjulsdrift

For markedet som helhet utgjorde biler med for- eller bakhjulsdrift snaut en tredel i mars, nærmere bestemt 31,9 prosent. Det var litt lavere enn i samme måned i fjor, med 34,6 prosent. Med andre ord leveres over to av tre biler i Norge nå med firehjulsdrift.

– Nordmenn kjøper generelt velutstyrte biler, helst med 4WD. Jeg tviler på at alle trenger firehjulsdrift, men for mange kan det selvfølgelig være en faktor, sier redaktør i Motor, Peter Raaum, om Tesla-tallene.

– Tror du Tesla har fått ut effekten av priskuttet i januar, eller vil det fortsette med store leveringstall i neste kvartal og resten av året?

– Veldig vanskelig å si, særlig med tanke på at det norske markedet er mikroskopisk lite. Priskuttet var en hjertestarter på det norske bilmarkedet, men det er vanskelig å si om det har effekt utover dette kvartalet. Hos oss er det vel så mye snakk om å ha biler tilgjengelig, som å ha den laveste prisen, sier Raaum.

Han viser til at Teslas priskutt i Kina, verdens største bilmarked, har ført til en intens priskrig, og sier han mener noen merker trolig vil dukke under.

– For mange produsenter er elbil fortsatt i en veldig tidlig fase, først på slutten av 2020-tallet vil produksjonskostnadene ha kommet så langt ned at regnestykkene deres kan sammenliknes med tallene for de forbrenningsmotor-kjøretøyene som er kjernevirksomheten deres. Det er et moment som kan være en påminnelse om at det store slaget kanskje ikke står allerede nå, selv om det renner over av elbiler her i Norge, sier Raaum.

Mer om ElbilTesla