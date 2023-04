Forskere lot AI-er spille med hverandre

De oppførte seg mer menneskelig enn menneskene selv.

Et enkelt pikselgrafikkspill der verdenen blir omtalt som Smallworld er omgivelsene 25 AI-styrte spillere har hatt. Der har de sovet, stått opp og spist frokost.

Utviklingen innen kunstig intelligens går i rykende tempo for tiden, og forskere ved Stanford har utsatt teknologien for et spennende eksperiment.

ArsTechnica melder at forskerne plasserte 25 spillfigurer drevet av ChatGPT i det samme spillbrettet i et enkelt rollespill. Figurene kan gjøre dagligdagse ting som å sove, spise og småprate med hverandre.

Men det kom også uventede ting ut av eksperimentet. For eksempel holdt AI-spillerne en valentinsfest. Og da mennesker skulle vurdere hvor menneskelig spillerne oppførte seg, skåret figurene bedre når de ble styrt av AI enn når mennesker tok over kontrollen.

Til gaming og trening

Arbeidet førte til rapporten «Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior» - der oppgavebeskrivelsen handler om at simulerte mennesker blant annet kan gi økt fordyping i miljøer - så som de tidvis stokk dumme datastyrte figurene mange spill er fulle av. I tillegg fremheves simulerte mennesker som mulig treningsmiljø for kommunikasjon, og til å utvikle prototyper som mennesker skal bruke.

Forskerne har laget et slags interaktivt utsnitt av eksperimentet der du kan se på de ulike figurenes handlinger og samtaler, men du kan ikke endre på begivenhetenes gang.

Mennesker kunne ta over

Figurene ble utstyrt med kunstig langtidshukommelse og en instruert forhistorie, slik at de kunne huske tidligere interaksjoner med hverandre.

Men mennesker kunne samtidig avbryte og endre handlingene til figurene, og ta del i samtalene mellom dem. Det kunne de gjøre ved å komme inn som en helt ny spillfigur, eller bare ved å overta en av de 25 som alt var i spillet.

Da forskerne fikk andre mennesker til å vurdere hvilke handlinger og interaksjoner som var mest troverdige som faktiske mennesker - var det AI-enes styring som ble bedømt som mest menneskelig.

Planla fest

De 25 figurene utviklet handlingsmønstre som ikke var hverken forprogrammert eller foreslått fra før. De fordelte informasjon seg mellom, sosialt utover til alle i gruppen, de begynte å huske hvilke blant gruppen som hadde forhold - og de begynte altså å planlegge «arrangementer».

– Det startet med at én enkelt brukerbeskrevet tanke om at én av figurene skulle ha valentinsfest. Figurene spredte på egen hånd invitasjoner til festen over de neste to dagene. De gjorde nye bekjentskaper, ba hverandre på date og koordinerte så de kunne dukke opp på festen til riktig tid, heter det i rapporten.

AI-en kom altså ikke på idéen, men den gjennomførte til punkt og prikke.

Ikke alene om å sette AI til å game

Å finne ut av hva som skjer når man setter kunstig intelligens i ulike situasjoner er for tiden internettets yndlingshobby, og det finnes flere eksempler på utviklere som har satt AI-systemer til å styre spillfigurer.

For gaming kan det på sikt bety helt nye spillopplevelser, både med tanke på kommunikasjon og fordypelse i spillet - og at de «åpne» spillverdenene blir enda mye mer åpne.

For ikke å snakke om alt det kan bety for alt som ikke har med gaming å gjøre, etter hvert som nye ting prøves ut.

