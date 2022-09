Her er Sonys nye «kompaktmobil»

Får svært batteri og fokus på kamera.

Sony har akkurat avduket Xperia 5 IV. Etterfølgeren til fjorårets Xperia 5 III, og lillebroren til Xperia 1 IV som vi likte ganske godt tidligere i sommer.

Nykommeren er en lillebror fordi den er mer kompakt enn Xperia 1 VI og har noe redusert funksjonalitet. Men, liten kan den nok ikke kalles, ettersom skjermen måler gode 6,1 tommer. Det gjør den jevnstor med iPhone 13 og Galaxy S22, og hakket større enn Asus’ ZenPhone 9, som fikk vår mobiltester til å utånde «Ooooooh!» allerede ved utpakkingen.

Likevel kan Xperia 5 IV være et spekket alternativ for de som synes de absolutte Android-toppmodellene har blitt alt for store, med skjermer som gjerne ligger på eller over 6,7 tommer.

Får voksent batteri og trådløs lading

Noe av det som er verdt å legge merke til på årets Xperia 5 IV er at den er den første Xperiaen i sin klasse til å ha trådløs lading. Den har også et ganske massivt batteri på 5000 mAh, som er stort for den kompakte telefonstørrelsen. Kombinert med en strømsnill Snapdragon 8 Gen1-systembrikke bør man forvente god batteritid fra den.

Til sammenligning har Asus ZenPhone 9 og Galasy S22 batterier på henholdsvis 4300- og 3700 mAh.

Satser på kameraet

I tillegg satser Sony på å nå de kreative med telefonen, som får oppgraderte kamerafunksjoner.

Telefonen har en standard vidvinkellinse, en ultravidvinkellinse og en «telefoto»-linse som tilsvarer 60 mm objektiver. Alle med 12 MP-sensorer.

Real-time Eye AF skal gi bedre portretter, og alle kameraene på baksiden kan knipse hele 20 bilder i sekundet med objektsporing/autofokus og HDR på. Kanskje en fin funksjon for småbarnsforeldre og andre som vil være sikre på å fange det riktige øyeblikket.

For video kan kameraene bak på telefonen ta opp i 4K HDR-oppløsning med inntil 120 bilder i sekundet.

Frontkameraet har på sin side fått en oppgradert bildesensor som skal gi bedre «selfier».

Vår telefonekspert påpeker at selv om Sony lager de beste bildebrikkene, ikke har vært så flinke til å få maks ut av dem i telefonene sine. Dette gjentok seg så sent som for Xperia 1 IV, og det kan derfor være verdt å ta selskapets fotoskryt med en liten dose salt. Kameraet er noe vi selvsagt vil undersøke når vi tester telefonen.

Sammenlignet med storebroren mister du den motoriserte zoom-løsningen for kameralinsen.

Er høy og slank

Skjermen er høyere enn det som er normalt, med et 21:9-forhold. Det gjør telefonen lettere å holde i hånda, men det kan være vanskelig å navigere på skjermen uten å bruke begge hender. Som for andre store telefoner, egentlig.

Panelet er på sin side av OLED-typen, med svært god dynamikk og et bunnløst sortnivå. Det støtter også 120 Hz, som gir jevnere bevegelser. En liten nedtur er at den «bare» får Full HD-oppløsning, der den større Xperia 1 IV kan skilte med 4K-oppløsning. Du skal nok likevel presse nesen godt inn mot skjermen før det kommer til syne.

Xperia 5 IV kommer i svart, grønn og «Ecru hvit». Den har 8 GB minne og 128 GB lagringsplass. Men også de to utrydningstruede egenskapene hodetelefonutgang og minnekortleser.

Telefonen lanseres 3. oktober og vil koste rundt 10.000 kroner. Den kan bestilles fra 13. september, og den første tiden vil du kunne få med et par trådløse LinkBud S-ørepropper.