Gammel iPhone solgt til rekordpris

Kanskje du har den i kontorskuffen?

Steve Jobs under den aller første demonstreringen av iPhone i 2007. Kamera PAUL SAKUMA / AP / NTB

Simen Barstad Buset Oppdatert 19. juli Lagre

Sitter du på en original iPhone fra 2007? Da bør du kanskje dobbelsjekke hvilken modell du eier. I juni ble en sjelden modell av den klassiske smarttelefonen lagt ut for auksjon i håp om å gå for store summer.

Prislappen endte på svimlende 190.000 dollar, altså nesten 2 millioner kroner.

Mer enn 300 ganger fortjeneste

Smarttelefonen som gikk på auksjon til rekordsummen var en 4 GB av den originale iPhone, en variant som kun ble produsert i noen få måneder.

Da den originalt ble lansert i 2007 gikk den for 499 dollar. Det betyr altså at modellen har økt i pris nesten 400 ganger siden den gang.

Kamera Skjermdump / LCG Auctions

Eksemplaret som ble solgt var fabrikkforseglet, noe som utvilsomt trakk opp prisen betydelig. Før den siste auksjonsdagen var imidlertid høyeste bud betydelig mer moderat, med 42.000 dollar - men stor aktivitet før auksjonen ble stengt dro altså prisen helt opp til over 190.000 dollar.

Under kan du lese vår originale test fra 2007, av alt og dømme den aktuelle 4GB-modellen:

Les også Apple iPhone 8. juli 2007

– Den originale 4GB modellen blir sett på som den «hellige gral» blant iPhone-samlere.

Det forteller selskapet LCG Auction som står bak auksjonen. De peker videre på den oppgraderte versjonen som tilbød 8 GB med lagringsplass til kun 100 dollar ekstra som grunnen til at den aktuelle iPhone-modellen ble tatt av markedet og nå er såpass sjelden vare.

Enorme verdier i roteskuffen

De siste årene har flere spesielle dingser vist seg å selge til enorme verdier.

Tidligere i år ble et forseglet original iPhone av den mer utbredte varianten lagt ut på auksjon.

I 2021 ble et eksemplar av det originale «Super Mario Bros.» for NES solgt til to millioner dollar på auksjon. Sluttsummen ble såpass absurd at flere spekulerte i at prisen var kunstig, og at det hele var et forsøk på å øke den antatte verdien på spillrelaterte samleobjekter.

Det finnes potensielt enorme summer i Pokémon-kort. Har du sjekket samlingen din? Kamera IDA MARIE ODGAARD / AFP / NTB

De siste årene har flere også fått øynene opp for den potensielle gevinsten man kan regne med om man sitter på et sjeldent Pokémon-kort et sted i roteskuffen.

Profesjonell wrestler, influenser og sportsdrikk-gründer Logan Paul er én av flere samlere som tar verdien av Pokémon-kort seriøst. Under er han utsmykket med et Pikachu-kort han kjøpte på auksjon til nesten 50 millioner kroner.

Det er med andre ord vanskelig å skille vekk det som bare er rot og e-avfall, og det som potensielt kan tjene deg millioner i 2023.

Oppdatert 19. juli 2023, 11:14

