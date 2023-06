Tesla tok tilbake rekorden

Har nok en gang raskeste, serieproduserte elbil rundt legendariske Nürburgring.

Tesla har igjen rekorden for den raskeste, elektriske serieproduserte bilen rundt Nürburgring – en rekord de har knivet med Porsche om de siste årene.

Fredag forrige uke tok de tilbake kronen ved hjelp av sin Model S Plaid med den nye «banepakken».

Den nye rekorden lyder på 7:25.231, melder produsenten selv via sin Twitter-kanal.

Tittel som har gått frem og tilbake

I flere tiår har bilprodusenter kjempet om å ha den raskeste rundetiden på den 20.832 meter lange nordsløyfen av den legendariske racerbanen Nürburgring.

Nå er det altså Tesla som er kongen på haugen i klassen elektriske, serieproduserte biler. Igjen.

Inntil forrige fredag var det Porsche som hadde den raskeste tiden med sin Taycan Turbo S-modell. En rekord den tok fra nettopp Tesla, som i 2021 hadde raskeste tid med nok en Model S Plaid.

Før det var det Porsche som hadde rekorden satt tilbake i 2019. Den gang med den første versjonen av nettopp Taycan.

Så gjenstår det å se om siste kapittel er sagt i denne «feiden» mellom de to produsentene.

Ny banepakke, ny rekord

Mange ventet nok at Tesla skulle ta tilbake rekorden, nå som selskapet omsider hadde fått på plass en «banepakke» til sin Plaid-versjon av Model S.

Det er nemlig først med denne pakken på plass at bilen kan nå en toppfart på rett over 320 kilometer i timen. Noe som kommer godt med når du over et par av langstrekkene.

Pakken, som koster over 200 000 kroner, inneholder blant annet keramiske bremser og Goodyear Supercar 3R-dekk. Sistnevnte er per i dag ikke lov å kjøre på norske veier med, men er skreddersydd for bruk på nettopp en racingbane.

Men ikke alle har vært like begeistret for den nye Plaid-utgaven. Senest for noen dager hevdet Misha Charoudin, som har testet raske biler på Nürburgring i flere år, at bilen var «farlig rask og ustabil».

Men som du kan se av videoen under, virker bilen å være ganske så kontrollerbar under rekordrunden:

Langt i fra raskeste elbil

7 minutter og 25 sekunder er en imponerende rask rundetid. Men det er likevel ikke den raskeste elbilen som har vært på denne legendariske banen.

For om vi tar med elektriske konseptbiler, er det Volkswagen som har den raskeste rundetiden for en ren elektrisk elbil med I.D R. Da lyder rundetiden på 6:35.336.

Og skal tar vi med alle biler, er det Porsche som har den ubestridte rekorden med sin Porsche 919 Hybrid Evo.

En modifisert versjon av bilen som blant annet har vunnet Le Mans. Bilen hadde totalt 1144 hestekrefter og en tørrvekt på 849 kilogram.

Rekorden ble satt med Timo Bernhard bak rattet i juni 2018, og lyder på utrolige 5:19.546.

