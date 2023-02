Telenor solgte bredbånd over 5G, fant ingen 5G da montøren kom

Men Telenor insisterer på at det finnes 5G på adressen.

Dekningskartet viser ingen 5G hos Fredrik de Lange i Nordtjønnveien i Kristiansand. Likevel sier Telenor at det skal være 5G-dekning der, og har solgt de Lange både TV og bredbånd over 5G. Kamera Skjermdump Telenor.no

– 14. desember i fjor fikk jeg en hyggelig Telenor-selger på døra. Han kunne fortelle meg at de hadde bygget ut 5G i området, og kunne selge meg internett og TV over 5G, på en egen frekvens som var kun til meg, til en veldig hyggelig pris.

Det forteller Fredrik de Lange i Nordtjønnveien i Kristiansand til Tek.no. I tillegg til TV og bredbånd ville han få ulike strømmetjenester inkludert.

– Jeg gikk for dette tilbudet, ettersom det ville føre til at jeg sparte noen hundrelapper i måneden.

Montøren kom: Ingen 5G

Problemet startet da montøren senere ankom. Han var ifølge de Lange på plass i rundt halvannen time, men han fikk aldri inn noen 5G til verken TV eller bredbånd. Dekningskartet til Telenor oppgir også at det ikke finnes noen 5G-dekning på de Langes adresse.

– Jeg har snakket flere ganger med Telenor, og hver gang klør kundekonsulenten seg i hodet, fordi de kommer frem til at det ikke er 5G der jeg bor, og de klarer ikke forstå hvorfor jeg har blitt solgt noe som ikke eksisterer, sier han.

Sist gang han var i kontakt med kundeservice fikk han etter sigende beskjed om at feilen skulle være rettet i løpet av kvelden - hvorpå han spurte om de faktisk hadde planer om å sette opp en 5G-antenne på en kveld. Det måtte konsulenten være enig i at var usannsynlig, og fikk beskjed om at de skulle ringe opp igjen i løpet av et par dager.

Telenor: Jo, det er 5G

Fredrik de Lange. Kamera Privat

Som plaster på såret har de Lange fått annullert fakturaen for januar, i tillegg til at han har fått en ekstra datapakke til mobilabonnementet sitt på 30 GB.

– Jeg har jo allerede mobilabonnement med ubegrenset data, så jeg vet ikke helt hva datapakken bidrar med, egentlig, humrer han - og sier at han ikke egentlig er sur, fordi situasjonen har bidratt med litt «humor i hverdagen».

– Men når Altibox-abonnementet mitt går ut, så håper jeg jo at Telenor har klart å finne ut av dette, sier de Lange.

I Telenor bruker de et døgn fra vår første henvendelse på å grave i saken, og konkluderer med at jo, de Lange skal kunne få TV og bredbånd over 5G fra dem.

– Her har entreprenør hatt signalproblemer på måleutstyret han har med ut. Vanlig prosedyre er at montøren kvalitetssikrer hvor 5G-signalet er best på adressen før han setter opp antenne, skriver informasjonssjef Magnus Line i Telenor i en e-post.

Maks 30 Mbit/sek, angir Telenors egen bredbåndsveileder at de Lange kan få. Det er langt unna de 200/200 Mbit/sek han har bestilt, som tilsvarer den gamle linja han har hatt hos Altibox. Kamera Skjermdump Telenor.no

Han påpeker at dekningskartet på Telenors nettsider angir «teoretisk dekning», og at faktisk dekning på en adresse kan avvike. Line peker oss i retning av søkemotoren som forteller om man kan få bredbånd på en gitt adresse, og sier at den tilsier at kunden kan få trådløst bredbånd over 5G.

– Vi kommer til å sende ut entreprenør på nytt med nytt utstyr, og vi vil avtale tidspunkt nærmere med kunden, sier Line.

– Rotete

Den beskjeden kom onsdag ettermiddag. Torsdag formiddag sier de Lange at han ikke har hørt noe mer fra Telenor.

– Jeg har jo nesten mistet motet litt her. Selgeren var veldig tydelig på at dette skulle være så fint og flott, men hver gang jeg har ringt Telenor har de sagt at det ikke ser ut som om det skal være 5G hos meg. Og hver gang jeg har ringt har jeg fått en ny medarbeider og måttet fortelle hele regla på nytt.

Telenors søkemotor oppgir også kun en makshastighet på 30 Mbit/sek, mens de Lange har angitt 200 Mbit/sek i sin avtale med Telenor - tilsvarende den hastigheten han har fra Altibox i dag. Når vi påpeker overfor Line i Telenor at deres egen søkemotor tilsynelatende ikke tilsier at det finnes 5G på adressen, svarer han at de «var flere som fikk opp i går at han kan få 5G med adressesøket», og at de må sjekke nærmere.

– Montøren sa at jeg skulle bli kontaktet av Telenor, men det er jo jeg som har måttet kontakte dem hele veien. Jeg synes det er rotete og unødvendig at man skal måtte gå gjennom alt dette. Jeg er veldig glad for at jeg fortsatt har det gamle Altibox-abonnementet, sier de Lange.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Kamera Forbrukerrådet

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at hvis Telenor har solgt en tjeneste de ikke kan levere, så har forbrukeren krav på å få igjen eventuelle penger han har betalt og står fritt til å opprette et nytt abonnement hos ønsket leverandør.

– Dersom han ender opp med å kunne få levert tjenesten har den sannsynligvis blitt forsinket i forhold til det som var avtalen. Telenor påstår her at feilen ligger hos deres montør, og dermed kan ikke forbrukeren heller klandres for forsinkelsen i leveringen av bredbånd. Han kan derfor også kreve avslag i eventuell månedlig pris tilsvarende tiden han var uten tv/bredbånd, sier Iversen til Tek.no.

