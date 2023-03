Dette var de mest registrerte bilene i februar

Tesla Model Y var den soleklart mest registrerte bilen i Norge i februar. Men fortsatt er totalvolumet relativt lavt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Etter rekorden i desember og krasjlandingen i januar, tok billeveransene seg noe opp i februar.

Tallet på 7439 nye personbiler er «bare» 8,7 prosent lavere enn i samme måned i fjor, men februar i fjor var også nesten 24 prosent ned fra februar 2021.

Tesla størst

Tesla Model Y var den mest registrerte modellen i februar, med 1271 biler og over 17 prosent av markedet. Deretter finner vi Toyotas mye omtalte og kritiserte bZ4X med 568 biler og Volkswagens ID.3 (som tirsdag ble presentert i oppdatert utgave) med 535 biler.

– Bilåret så langt er litt spesielt på grunn av det store antallet som ble registrert før nyttår. Januar ble den måneden med det laveste registreringstallet siden januar 1962, men i februar nærmet registreringstallene for nye personbiler seg en mer normal situasjon. Vi ser likevel en viss forsiktighet i markedet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Toyota bZ4X hadde god fart i leveringene i februar. Kamera Hanne Hattrem, VG

Han peker blant annet på moms og nye avgifter, økte renter, høyere priser og generell økonomisk usikkerhet som en del av årsaken.

– Hvor mange som har avbestilt eller kansellert sine bilbestillinger på grunn av moms, avgifter og dermed økte priser, vet vi ikke. Men at dette har påvirket nybilsalget og registreringstakten er det liten tvil om, sier han.

Slik ser topp 20-lista for februar ut:

Februar 2023 Januar-februar 1 Tesla Model Y 1271 1272 2 Toyota bZ4X 568 661 3 Volkswagen ID.3 535 645 4 Volkswagen ID.4 485 697 5 Volvo XC40 410 473 6 Tesla Model 3 272 273 7 Skoda Enyaq 270 397 8 Peugeot 2008 236 281 9 Audi Q4 e-tron 192 226 10 Toyota Yaris 183 343 11 Toyota Corolla 151 200 12 Volvo C40 134 181 13 Hyundai Kona 127 155 14 Hyundai Ioniq 5 112 118 15 Polestar 2 104 104 16 Volkswagen ID. Buzz 104 135 17 Nissan Leaf 98 145 18 Ford Kuga 93 97 19 BMW iX1 88 90 20 Mercedes-Benz EQA 85 91 Åpne fullskjerm Mer +

Største merke i februar ble også Tesla, med 1551 biler, fulgt av Volkswagen (1326) og Toyota (1027).

Elbilandelen over 80 prosent

Med 6183 elbiler av totalt 7349 biler ble elbilandelen på drøye 83 prosent. Antall elbiler har nå passert 600.000, som utgjør drøyt 20 prosent av den totale personbilbestanden på snaut 2,9 millioner biler, ifølge OFV. Det merkes også i bruktbilmarkedet.

– Elbilene tar en stadig større del av eierskiftene, og den tendensen øker fordi antall elbiler øker. Ved utgangen av februar hadde nesten 95.106 biler skiftet eier, det er faktisk en liten økning sett opp mot fjoråret. Så langt i år har nesten 14.000 elbiler fått ny eier, det er 28 prosent flere enn ved utgangen av februar i fjor, sier Solberg Thorsen.

Han peker på at en del av elbil-eierskiftene kan være biler som ble registrert som nye i desember – blant annet for å unngå moms og avgifter – og som nå er ute for salg som bruktbiler.

OFV spår samtidig at elbilandelen for året vil nærme seg 90 prosent.

Andelen el-varebiler klasse 2 har også økt kraftig så langt i år - nærmere bestemt med nesten 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 1029 av 2784 nye varebiler klasse 2 var elektriske, en andelen på nærmere 40 prosent.

Det skyldes delvis Volkswagens ID. Buzz Cargo, som utgjorde rundt av de nyregistrerte elektriske varebilene i januar og februar.

Volkswagen ID. Buzz Cargo. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no