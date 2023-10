Disney+ vil stoppe abonnementsdeling i Norge

Har sendt ut nye brukervilkår.

Vegar Jansen Publisert i går 15:45 Lagre

Hvis det er ett ord strømmetjenestene ikke liker, må det være «abonnementsdeling». Du vet, praksisen med å dele innloggingsinformasjonen sin med slektninger, kjærester, naboer eller venner for å spare penger.

Problemet er at de fleste selskaper ser på dette som tapte inntekter, og det har igjen ført til at flere nå strammet inn på avtaler og vilkår. Netflix var på ballen allerede i våres, og nå er Disney i ferd med å stramme skruen for Disney+ her i Norge.

I helgen mottok norske kunder en e-post fra Disney hvor de varsler om endrede brukervilkår. Der kom det frem at abonnementsavtalen var blitt oppdatert på flere punkter og at den nye avtalen ville tre i kraft om 30 dager fra mottagelse av e-posten. Det vil si midtveis i november.

Vi hadde jo en følelse av at dette var på vei, etter at kanadiske kunder fikk en slik e-post litt tidligere i høst.

«Kan analysere bruken»

Det noen sikkert vil bite seg ekstra merke i er punkt 1 C og D. I førstnevnte punkt forklares det rett ut at den som eier abonnementet er ansvarlig for at det ikke deles utenfor ens egen husstand, og hva dette med husstand faktisk betyr.

Videre nevner abonnementsavtalen her at selskapet «kan analysere bruken av kontoen for å avgjøre om den er i samsvar med denne Avtalen. Hvis vi fastslår at du har brutt Avtalen, kan vi begrense eller avslutte tilgangen (...)».

Akkurat hvordan Disney vil analysere bruken for å eventuelt oppdage tilfeller av abonnementsdeling har vi ikke fått greie på, men det er ikke utenkelig at det involverer bruk av IP-adresser.

Videre har selskapet sikret seg ekstra med punkt 1 D, der du er forpliktet til å varsle om eventuell «uautorisert tilgang» til kontoen.

Interesserte kan selv ta en kikk på abonnementsavtalen, da den ligger der fritt tilgjengelig på strømmetjenestens nettsider.

Abonnementsdeling, er det greit da? Ja, det vel ok. Nei, det er fy-fy. Hørt om BitTorrent? Leser heller en god bok!