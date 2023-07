Snart Samsung-lansering: Dette tror ryktebørsen kommer

Samsungs Galaxy Unpacked-invitasjon levner liten tvil om at det kommer en ny flipptelefon fra selskapet. Kamera Samsung

Hannah Alvestad og Stein Jarle Olsen Publisert 12. juli Lagre

26. juli er det duket for Samsungs lanseringsevent Galaxy Unpacked, og som vanlig florerer det av både rykter og konkrete lekkasjer på forhånd.

Vi har oppsummert ryktebørsens spådommer om hva som kommer på arrangementet, som denne gangen avholdes i Seoul i Sør-Korea.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Lanseringsarrangementet har fått slagordet «Join the flipside», med en medfølgende videosnutt av den kommende modellen i Flip-serien til Samsung. Det er altså ingen hemmelighet at Samsung skal fortsette å lage smarttelefoner i klapptelefon-utforming.

Selv har ikke Samsung gitt noen detaljer om den nye modellen, men det har likevel ikke manglet på små og store lekkasjer i forkant.

Galaxy Z Flip 5. Kamera Winfuture

Vanligvis pålitelige Winfuture slapp allerede i juni det som skal være Samsungs offisielle produktbilder for flere av produktene som skal lanseres. For Z Flip 5 viser bildene en kjærkommen endring; skjermen når den er lukket blir langt større enn hos de tidligere modellene - akkurat som hos konkurrenten Motorola Razr 40 Ultra. Flere har pekt på 3,4 tommer som størrelsen på ytterskjermen - opp fra 1,9 tommer på Z Flip 4.

Den nye skjermen vil muligens by på ordentlig appstøtte, i likhet med Fold-versjonen, slik at brukere kan benytte seg av optimaliserte apper selv når telefonen er klappet igjen. Flere har også pekt på at telefonen vil få en redesignet hengsel som gjør at «bretten» i midten blir mindre synlig.

Ellers virker oppdateringene å være ganske små. Geekbench-oppføringer gjengitt hos MySmartPrice tyder på at telefonen vil få en overklokket versjon av Snapdragon 8 Gen 2-brikken - den samme som sitter i Galaxy S23-serien - og internminne på 8 GB.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 5. Kamera Winfuture

Også storebror Z Fold ligger an til å få en ny versjon, og igjen er det hengselen som ser ut til å være i fokus. De lekkede bildene tyder på at Z Fold 5 vil kunne brettes sammen på en måte som gjør at det ikke er noe mellomrom mellom de to innerskjermene, som også vil gjøre telefonen betydelig tynnere i sammenbrettet tilstand.

Ellers skal listen over nyheter være relativt kort, ifølge ryktene. Så kort, faktisk, at enkelte hevder det er en viss misnøye internt blant Samsung-ansatte - som hevder at den ikke engang hadde kvalifisert til navnet Galaxy Fold 4S. Det kan potensielt gjøre Samsungs forsprang på foldetelefoner betydelig mindre, all den tid flere og flere produsenter - deriblant Google - har begynt å lage liknende modeller.

Også her ventes en versjon av Snapdragon 8 Gen 2-brikken, muligens paret med 12 GB RAM. Kameramessig kan det også se ut som om hovedkameraet på 50 megapiksler består.

Z Fold 4 hadde et ganske tydelig mellomrom når du lukket igjen skjermen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy Watch 6

Det er ikke bare mobiler som skal lanseres på Unpacked-eventet, og smartklokken Galaxy Watch får trolig en ny versjon. Det vil i tilfellet bli den sjette versjonen i rekken. Samsung har pleid å lansere nye versjoner av Galaxy Watch på sitt sommerarrangement.

Bilder som angivelig skal være av den nye smartklokken viser at den skal komme i to versjoner, i likhet som dens forgjenger Watch 5 som kom i en vanlig og en Pro-versjon. Denne gangen ser det imidlertid ut til å dreie seg om en Classic-versjon, ikke Pro.

Igjen er det for øvrig Winfuture som har vært ute med bildene, men her er bildene nå fjernet og mye av teksten tilsynelatende sensurert. Bildene er imidlertid gjengitt mange andre steder på internett, blant annet hos The Verge.

Nytt skal blant annet være en lett oppgradert prosessor i form av Exynos W930, og Samsung har selv varslet at Galaxy Watch 6 vil få mer inngående søvnsporing, blant annet. Større batterier har også blitt spekulert i, takket være dokumenter funnet hos den koreanske reguleringsmyndigheten.

Ingen Watch Pro i år? Ryktene så langt har pekt i retning av at det kommer en «standard»-Galaxy Watch og en Galaxy Watch Classic. Her Galaxy Watch Pro 5. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Tab S9

Galaxy Tab S9. Kamera Winfuture

Også nettbrett er forventet å være på lanseringslisten, og det som vil bli den niende Tab S-serien ryktes, i likhet med S-mobilserien, å ha tre forskjellige nettbrett. Dette vil da inkludere en standard Tab S9, en Plus-versjon og en Ultra-versjon. Også her har Winfuture vært ute med lekkede produktbilder på forhånd.

Her har ryktene pekt i retning av IP67-sertifisering, altså vann- og støvresistente nettbrett. Dette er en funksjon som blant annet Apples iPad ikke har i dag. I tillegg forventes det en OLED-skjerm med 120 hz i oppdateringsfrekvens, som vil være en oppgradering fra Tab S8s LCD-skjerm.

Lekkede bilder viser oss at Tab S9-serien ikke vil være stort annerledes fra S8-serien i design. Kameraene på baksiden har dog fått en oppfrisking og minner mer om Galaxy S23-seriens design enn nettbrett-forgjengerens. Ultra-varianten får ifølge bildene også fortsatt en «skjermleppe» i front, som huser kameraet.

En ny versjon av Samsungs SmartThings-sporingsbrikke er for øvrig også ventet, hvor lekkasjer har pekt på at den blant annet vil få Bluetooth 5.3 - en oppgradering fra den eksisterende brikkens 5.1. Bedre rekkevidde og bedre batteritid skal også være blant nyhetene.

XR-hodesett

På Unpacked-lanseringen Samsung holdt i februar i år ble det nevnt at de arbeider med å utvikle et mixed reality-hodesett, sammen med Google og Qualcomm. Mixed reality er når den virkelige verden brukes i hodesettet, blandet med digitale elementer, og skaper en hybridverden.

Det er ikke spesielt sannsynlig at de har et produkt klart for lansering kun et halvt år senere. Allikevel er det ikke utenkelig at en oppdatering på prosjektet vil komme, delvis som følge av Apples lansering av XR-hodesettet Vision Pro tidligere i sommer.

XR er samlebegrepet på Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR).

