Nå kan alle som virkelig vil få tilgang til Bings chatbot

Vegar Jansen

For en drøy måned siden flokket folk til Microsofts nettsøketjeneste Bing – som plutselig hadde en venteliste på over en million brukere som ønsket å prøve det siste nye, nemlig Bing-søk med ChatGPT-teknologi innebygd.

Nå ser det ut til at ventelisten mer eller mindre har forduftet for de som nå prøver å få tilgang.

Vi har riktignok ikke fått dette bekreftet fra Microsoft selv, men en rekke brukere – oss selv inkludert – har hatt stort hell ved å bruke Microsofts nettleser Edge og gå inn via URL-en www.bing.com/new.

Kan kreve et par forsøk

Pass for øvrig på at ingen brukere allerede er logget inn via nettleseren. Men hvis du gjør alt riktig, vil du få opp denne muligheten til å sette deg på en liste:

Og ved å klikke «Bli med på ventelisten» får du beskjed om å logge inn. Men ved å bruke denne fremgangsmåten (og muligens ha litt flaks) vil du faktisk ikke havne på noen venteliste i det hele tatt.

I stedet får du en «Chat now»-knapp.

Det vil si at du kan gå rett i gang med å bruke Bings nye chatbot, som for øvrig er basert på Open AIs nye kreasjon GPT-4 og således er enda mer avansert enn gårsdagens store snakkis ChatGPT.

Ny konto kan være løsningen

Dersom denne fremgangsmåten mot formodning ikke fungerer – og du likevel får beskjed om at du er på ventelisten, er nok det greieste å lage seg en ny konto mens du venter på at din gamle bruker skal få tilgang.

Det ser nemlig ut til at helt nye brukere ikke har noen problemer med å få tilgang – i hvert fall virket dette fint for oss.

Lykke til.

