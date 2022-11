Nye Call of Duty raket inn 8,4 milliarder på tre dager

Knuste forrige rekord.

Kamera Call of Duty, Activision Blizzard

Det nye spillet Call of Duty: Modern Warfare II (2022) ble tilgjengelig 28.oktober i år. Kun tre dager senere opplyste Activision Blizzard at lanseringen har vært den største for Call of Duty-serien noensinne.

Hele 8,4 milliarder kroner - 800 millioner dollar - har de solgt for i løpet av åpningshelgen.

For å sette det litt i kontekst: Det er en salgsrekord som overgår toppfilmer som «Top Gun: Maverick» og «Doctor Strange: Multiverse of Madness» til sammen.

Det nye spillet slår også tidligere rekordholder Modern Warfare 3 fra 2011, som under lanseringshelgen hadde en salgsrekord på 8,1 milliarder kroner på fem dager, skriver CharlieIntel. Også Modern Warfare-rekorden fra 2019, som lå på en andreplass med 6,8 milliarder kroner på tre dager, må se seg slått.

Spillselskapet har foreløpig ikke sagt noe om hvor mange spilleksemplarer de har solgt, bare at de har tjent mer penger enn før. Med tanke på at prisene har steget kraftig, og at årets Call of Duty selges for 849 kroner mot fjorårets 499, kan det tenkes at det faktisk er solgt færre spill, men at de likevel ha tjent mer penger.

Slår spiller-rekorder, men er kun på 6.plass på Steam

Foruten den store salgsrekorden, skal også Call of Duty: Modern Warfare II ha slått rekorder for antall online-spillere noensinne de tre første dagene, ifølge Activision Blizzard.

I en pressemelding takker Johanna Faries, daglig leder for Call of Duty, alle spillerne.

Men selv om spillselskapet skryter av rekordmange onlinespillere, er det likevel flere spill som har flere spillere fortsatt. I skrivende stund lister Steam spillet «kun» på en 6. plass under mest spilte spill på sin plattform, med 95.000 aktive spillere, mot nesten 600.000 spillere som spiller gratisspillet Counter-Strike: Global Offensive.

Mer fra Call of Duty-universet 16.november

For dem som er ihuga fans av Call of Duty-universet er det uansett mer i vente, og Faries minner om enda en lansering.

– Et enestående nivå av støtte for Modern Warfare-universet er i horisonten, og lanseringen av Warzone 2.0 er rett rundt hjørnet.

Warzone 2.0 blir tilgjengelig 16.november.

Modern Warfare II er tilgjengelig på Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series XS, Xbox One og PC.