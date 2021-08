Nå kommer spillstrømming fra skyen også på Xbox

Cloud Gaming ventet til konsollen i løpet av året.

Nå kan du snart bruke Xbox Game Pass Ultimate til det fulle. Stein Jarle Olsen, Tek.no

David Johansen Auby 25 Aug 2021 19:30

Microsoft melder at Xbox skal komme med sin egen skyløsning kalt Xbox Cloud Gaming (tidligere xCloud) før året er omme. Tjenesten skal bli tilgjengelig på både Xbox One og Xbox Series X og S.

Tjenesten vil gjøre det mulig å plukke opp et spill for å spille med en gang fremfor å måtte vente - noen ganger i timevis - på at spillet skal lastes ned. Tjenesten Xbox Game Pass Ultimate gir deg dessuten tilgang på hundrevis av titler som man nå kan velge og vrake mellom uten bryet med å måtte laste ned først.

Tjenesten Xbox Cloud Gaming har vært tilgjengelig i beta-form for Windows-brukere siden 9. august for de som abonnerer på Xbox Game Pass Ultimate. Her er minimums opplastningshastighet på internettforbindelsen satt til 4,75 Mbit/s, mens man må ha minst 9 Mbit/s for å kjøre spillene optimalt.

Mange fordeler

Det er flere store fordeler med en skyløsning over nedlastning. For det første vil det bli enklere å spontant gå i gang med en runde multiplayer, siden man slipper å vente på at medspillerne dine skal laste ned spillet først. Spill som ikke spilles så ofte sletter man også gjerne siden konsollene naturligvis har begrenset lagringskapasitet (500 GB eller 1 TB).

Nettopp dét er kjedelig hvis en venn inviterer til å spille et spill man kanskje har slettet til fordel for et annet.

I vår test av Xbox Series S fant vi ut at 512 GB i praksis bare var 364 GB siden rundt 150 GB ble brukt til systemfiler. Stein Jarle Olsen, Tek.no

For det andre så vil det på Xbox One bli mulig å spille spill som krever høyere ytelse enn det konsollen i utgangspunktet håndterer - som for eksempel Microsoft Flight Simulator.

For at skyløsningen skal fungere optimalt kreves det naturligvis en stabil og forholdsvis rask internett-forbindelse. Og for enkelte kresne spillere og til spill som krever ekstra rask respons, vil kanskje ikke en skyløsning, med alt det innebærer av potensielle forsinkelser, være optimalt. For disse vil det naturligvis bli mulig å laste ned spill som tidligere.

Konkurrenten Playstation har for øvrig også spillstrømming gjennom tjenesten Playstation Now, men der dreier det seg i hovedsak om spill fra eldre konsollgenerasjoner.