Komplett skjuler dårlige brukeranmeldelser på kampanjesider

Oppdatert.

Oppdatert: Mindre enn 24 timer senere har Komplett bestemt seg for å endre måten brukeranmeldelser blir vist. Les mer her. Opprinnelig sak følger.

På Komplett.no kan besøkende legge inn brukeranmeldelser av produktene som selges, i form av både stjernerangering og tekst. Disse karakterene blir deretter synlige i produktoversikter, slik at fremtidige kjøpere kan ta det med i vurderingen når de skal kjøpe noe.

Men det er ikke alltid brukerkarakterene dukker opp på Kompletts sider. Hvis karakterene er for lave, vises de ikke på selskapets kampanjesider. Der vises bare stjernerangeringen hvis produktet har fått en score høyere enn fire av fem stjerner.

På andre produktoversikter, for eksempel kategorivisninger, vises alle rangeringene, både positive og negative.

Tek.no ble gjort oppmerksom på forskjellen av en leser, som spør seg om Komplett gjør dette for å øke trafikken til produkter som kanskje ikke ville vært like populære om rangeringen var synlig.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett.

Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland sier de ikke ønsker å skjule noe som helst:

– Komplett hverken skjuler eller sletter kunders anmeldelser av produkter. Disse vises via fanen «Alle produkter», når en kunde søker for eksempel «TV» og på øverst på produktsidene. Der «stjerner» ikke vises i tilknytning til et produkt skyldes det at produktet ennå ikke er omtalt av våre kunder. Når vi lager særskilte kampanjesider på komplett.no organiseres dette slik at vi fremhever positive kundeomtaler som en del av kampanjen vi kjører.

Vi tok en titt på «Back to Gaming»-kampanjen Komplett promoterer på forsiden sin nå. Der finner man blant annet en rekke gamingprodukter, som hodetelefoner, mus og skjermer, hvor flere har blitt anmeldt av brukerne. Men bare de med score over fire vises. På skjermbildet under har alle produktene med grønn ramme brukeranmeldelser, men bare to av dem har synlig stjernescore. De andre har enten 3,5 eller 2,5 i score.

Selv om alle de grønnmerkede produktene har blitt anmeldt av brukerne, er det bare noen som er synlige på kampanjesiden.

Vi spør Hovland om hvordan dette kan ha seg.

– Når du sier at dere «fremhever positive kundeomtaler som en del av kampanjen vi kjører» så betyr det at dere skjuler lave/dårlige brukeranmeldelser fra kampanjesider?

– Som allerede understreket så hverken skjuler eller sletter Komplett kundeanmeldelser, og for oss handler dette om hvordan vi organiserer nettstedet Komplett.no, svarer Hovland.

– Fremstillingen må reflektere de underliggende brukeromtalene

Forbrukertilsynet har ikke satt seg inn i Kompletts praksis, men svarer på generelt grunnlag når Tek.no tar kontakt:

Bente Øverli i Forbrukertilsynet.

– Det er i strid med loven om en nettbutikk gir forbrukerne et villedende eller feilaktig inntrykk av produktene eller tjenestene som selges, forteller Bente Øverli, avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet.

Hun fortsetter:

– Om bare positive brukeromtaler presenteres, eller disse fremheves særskilt gjennom stjernerangeringer, bruk av symboler eller liknende visuelle fremstillinger, må fremstillingen reflektere de underliggende brukeromtalene. Hvis ikke vil markedsføringen være villedende og i strid med loven.

Ikke lignende praksis hos Power og Elkjøp

For ordens skyld har vi også sett hvordan Power og Elkjøp promoterer sine brukeranmeldelser, og her finner vi ikke et lignende skille mellom kampanjer og produktoversikter, slik Komplett har.

For eksempel ser vi på Elkjøps kampanje for smarthjem-produkter, selges D-link-kameraet DCS-6100LH til rabattert pris, og den labre scoren på 2,4/5 stjerner er synlig på kampanjeforsiden.

Hos Elkjøp vises både positive og negative karakterer. Her fra smarthjem-kampanjen deres, hvor mange av sikkerhetskameraene har lave karakterer.

– Når forbrukere sjekker kundevurderinger eller stjerner er det nettopp for å få andre kunders meninger om produktet eller tjenesten en er interessert i, og brukeromtalene som angis skal være reelle og dekkende. Dersom den næringsdrivende har hatt påvirkning på innholdet i brukeromtaler eller har påvirket måten disse presenteres på, kan de som orienterer seg i markedet ved å lese brukeromtaler få feil inntrykk. Om de næringsdrivende ikke følger lovverket her vil det, i tillegg til å være lovbrudd, kunne være svært ødeleggende for virksomhetens digitale omdømme, avslutter Forbrukertilsynets Bente Øverli.