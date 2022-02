Meta melder for første gang om nedgang i daglige brukere

På onsdag rapporterte Meta, tidligere Facebook, om sin aller første nedgang i daglige brukere globalt, samt også lavere annonsevekst enn tidligere. Nyheten resulterte i at aksjen stupte intet mindre enn 20 prosent.

Tapet ble introdusert av Meta-direktør Mark Zuckerberg som uttalte å være «oppmuntret av fremgangen».

Ifølge The Verge indikerer nedgangen i det forrige kvartalet et tap i markedsverdi på omtrent 200 milliarder dollar, og mener dette viser at rebrandingen fra Facebook til Meta ikke klarer å dekke over de reelle problemene som er knyttet til deres kjernevirksomheter, som er sosiale medier.

Det meldes at Facebook-appen hadde et tap på en million daglige brukere i Nord-Amerika, som er Facebooks viktigste kilde for annonseinntekter. Dette førte videre til den generelle nedgangen i daglige brukere globalt.

Det er snakk om en nedgang fra 1,93 milliarder daglige brukere til 1,929 milliarder, og kan ifølge The Verge handle om den manglende relevansen plattformen har for unge brukere.

Meta sier imidlertid ikke noe om nøyaktig hva slags brukere som har forsvunnet, og nye som har kommet til, men den generelle trenden de siste årene har vært at Facebook har stadig mistet grepet på de yngre brukerne.

Mener Oculus’ navneskiftet ikke bidro positivt

Det er flere som trekker frem den mye omdiskuterte overgangen fra å hete Facebook til å kalles Meta, som en del grunnen til Metas aksjenedgang.

Slash Gear viser til at overgangen til Meta, og deres fokusering på metaversets betydning, har bydd på problemer. Spesifikt trekker de frem at navneskiftet til VR-brillene deres Oculus, som nå heter Meta, førte til at den allerede eksisterende skepsisen gikk over til å bli anklager om at ledelsen kastet bort en verdi selskapet hadde bygget opp.

Tross aksjenedgangen og delvis brukerflukten, er ikke Meta i noen dårlig posisjon av den grunn. Selskapet hadde en inntjening på 40 milliarder dollar i nettoinntekt i 2021, og annonseinntektene økte generelt med 10 prosent fra år til år. I samme periode økte gjennomsnittsprisen per annonse med 24 prosent.