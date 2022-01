Fortnite returnerer til iPhone

Får egen mobilversjon hos GeForce Now.

For halvannet år siden kastet Apple og Google ut Fortnite fra sine app-butikker fordi det tok i bruk sitt eget system for betalinger, noe som brøt selskapenes vilkår. Dermed ble det populære spillet utilgjengelig for alle nye Apple-brukere og for Android-brukere som ikke visste at de fremdeles kunne laste det fra utviklerens nettsted i stedet.

Etter flere runder i retten har ikke utvikler Epic Games klart å få Apple eller Google til å snu i sine avgjørelser. Nå har likevel Fortnite klart kunststykket å snike seg tilbake til iPhoner.

Det er bare én hake:

At det må strømmes via Nvidias GeForce Now-tjeneste, som snart oppdateres med støtte for en egen mobil-versjon av spillet.

Denne versjonen skiller seg fra den Fortnite-versjonen GeForce Now så langt har tilbudt ved å være optimalisert for berøringsbaserte kontroller.

Det er jo rimelig kritisk å ha på plass for et mobilspill, og skal sikre at opplevelsen blir så lik den mange kjente fra den opprinnelige iPhone-versjonen som mulig.

Ettersom Fortnite vil strømmes til iPhonen din fra skyen, heller enn å prosesseres direkte på den som tidligere, må du regne med noe forsinkelse og svakere bildekvalitet. Her kan du lese hva vi syntes om GeForce Now da vi testet tjenesten i fjor sommer.

Gjør dette for tilgang

Enn så lenge er Fortnite med berøringskontroller inne i en såkalt «Beta.» Det betyr at ingen lanseringsdato er satt, og at det kan oppstå tekniske problemer under spilling.

For å være blant de første som får strømme den nye Fortnite-utgaven til iPhone (eller Android om du ønsker det) kan du melde deg på interesselisten hos Nvidia nå.

For å gjøre det må du ha en GeForce Now-konto. Den er gratis å opprette, og tjenesten lar deg strømme spill uten å betale en krone. Her kan du altså teste opplegget før du åpner lommeboken. Betalende medlemmer får imidlertid prioritert tilgang i de tilfellene pågangen på serverne er stor, og kan spille lenger av gangen uten å bli kastet ut.

GeForce Now, som andre spillstrømmetjenester på iPhone, fungerer utelukkende via Apples Safari-nettleser. Android-brukere kan på sin side laste ned en egen GeForce Now-app fra Google Play, men vil jo trolig heller velge å laste ned Fortnite direkte fra utviklerens nettsted fremfor å strømme det.