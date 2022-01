Spillet som går viralt

Wordle har invadert sosiale medier. Her er fem fakta om spillet «alle» spiller nå.

SPILL: Du har seks forsøk på å gjette et ord på fem bokstaver.

Du har kanskje sett ordet «Wordle» i Twitter-feeden din, eller at noen deler mange grønne, grå og gule firkanter med en sum over på ulike sosiale medier? Det er ordspillet Wordle.

1. Disse spiller det:

Jimmy Fallon har innrømmet at han er avhengig. Malala deler sine resultater. Trevor Noah har kastet seg på trenden mens Zara Larsson lurer på hva i alle dager Wordle er.

Ifølge BuzzFeed har spillet i januar også spredt seg til TikTok. Guardian spør seg om Wordle er det mest virale spillet siden Pokémon Go.

2. Slik spiller du:

Spillet ligger på nettsiden Powerlanguage.co.uk. Du får kun ett spill per døgn, og det går ut på å gjette et ord på fem bokstaver. I likhet med brettspillet Mastermind, får du hint om hvor mange riktige bokstaver du har: Grønt betyr rett bokstav på rett sted. Gul betyr rett bokstav på feil sted og grå betyr bokstav som ikke er med i det hele tatt. Du får seks forsøk på å få det rett.

SPRER SEG: Forklaringen av Wordle på en mobilskjerm.

Du får opp statistikk på hvor mange på rad du har løst og kan dele resultatene der du ønsker. Alle får den samme oppgaven, så man skal ikke dele selve ordet.

Det finnes egne Reddit- og Twitter-tråder med strategitips for spillet.

3. Slik startet det:

Ifølge New York Times var det tidligere Reddit-IT-ingeniør Josh Wardle fra New York som designet spillet til sin kjæreste som er glad i ord-nøtter. Han gjorde det offentlig tilgjengelig fra midten av oktober. I begynnelsen av november hadde det 90 daglige bruker, mens det i midten av januar hadde to og en halv millioner brukere etter at Wardle i midten av desember justerte spillet så man enkelt kunne dele resultatet.

BuzzFeed skriver at det hele begynte å ta av etter at flere utviklere og nettnerder på New Zealand begynte å spille det og dele det på sosiale medier i slutten av november. I desember tok det av i Australia, så Storbritannia og Canada. I starten av januar skal det ha hatt 300.000 daglige brukere, ifølge Entertainment Daily.

4. Ble etterlignet:

Wordle-skaperen lagde spillet som en gave og har sagt han ikke vil tjene penger på det. Wardles plan var at det skulle være et kostnadsfritt spill uten inntjeningsmodell eller reklamer. Men det fungerer som web-applikasjon, og finnes i utgangspunktet ikke som app spesifikt for iPhone eller Android-mobiler.

Dermed har veien ligget åpen for en rekke kopier som har dominert søkeresultatene på de to plattformene. Blant disse kopiene har også noen tatt betalt for «tjenesten» - noen av dem opptil 30 dollar i måneden, eller 260 kroner. Men tidligere i januar ble disse kastet ut av Apple og Google.

Slik kan det se ut når man deler Wordle-resultat i sosiale medier.

5. Sabotasje-bot stoppet:

Med suksess, kommer også motstand. I januar dukket @wordlinator opp på Twitter, et program som svarte folk som delte sine Wordle-resultater. Svarene var frekke meldinger og avsløringer av neste dags Wordle-fasit.

Ifølge The Verge ligger ordene tilgjengelig i programmets kode, men dette satte naturlig nok brukerne ikke pris på. 24. januar kom beskjeden om akkurat denne roboten var fjernet fra Twitter.

Om du personlig er lei av å se alle andres Wordle-skryt på Twitter, har The Verge en forklaring på hvordan du kan luke ut disse i feeden din.

