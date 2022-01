Teslas «full selvkjøring» oppgraderes og utvides til Canada

Skal for første gang testes utenfor USA.

Tesla er i ferd med å rulle ut en ny versjon av deres såkalte Full Self-Driving Beta, som skal by på en rekke små oppgraderinger. Oppdateringen er fortsatt forbeholdt et knippe brukere i USA, men nå ser selskapet for første gang også utenlands.

I løpet av de neste to til fire ukene skal Full Self-Driving Beta også rulles forsiktig ut i Canada, skriver Tesla-sjefen Elon Musk på Twitter. Dette er første gang de skal teste ut deres eksperimentelle selvkjøringssystem utenfor USA.

Sjåføren har fortsatt ansvaret

Selv om Tesla har brukt navnet «Autopilot» for sitt førerstøttesystem i årevis, og kaller systemet de nå tester ut for Full Self-Driving, er det fortsatt ikke helt selvkjørende. Programvaren lar sjåføren plotte inn en adresse i navigasjonssystemet og bilen kjører dit i praksis på egen hånd, men sjåføren har hele tiden ansvaret for å ta over styringen hvis noe galt skulle skje.

– Siden ansvaret ligger hos sjåføren og ikke Teslas system, er dette fortsatt regnet som et «nivå to»-førerstøttesystem, til tross for navnet sitt. Det har vært en slags «to steg fremover, ett tilbake»-type program, og noen oppdateringer har vært direkte tilbakesteg når det gjelder kjørefunksjonalitet, skriver Fred Lambert, redaktør i elbilnettstedet Electrek.

I den nye versjonen av programvaren har Tesla gjort en rekke små justeringer. I oppdateringsnotatet kan man blant annet lese at de har «forbedret kjørefeltpreferanse og topologiestimering med 1,2 % med nettverksoppdatering og et nytt format for navigasjonstips». Svinger mot venstre skal også være mer «naturlige» nå.

Ikke tilgjengelig for de fleste

Selv om Full Self Driving Beta har vært tilgjengelig i omtrent et år nå, er det fortsatt bare en liten gruppe av Tesla-eiere som har tilgang til å aktivere det. Først og fremst må man ha betalt for Teslas «evnen til å kjøre på egen hånd»-pakke.

I tillegg holder Tesla følge med på hvor trygt amerikanske Teslaeiere kjører, og bare de som har en høy score i dette systemet har muligheten til å bli med. Dette systemet gjorde at mange Teslaeiere skal ha kjørt ekstra treigt og forsiktig og skapte køer på amerikanske veier, i håp om å forbedre scoren sin.

FSD klar for Norge, men Norge ikke klar for selvkjørende Teslaer

I september i fjor tvitret Elon Musk og skrev at Full Self-Driving Beta trolig ville være klar for Norge «innen noen måneder». Da tok vi kontakt med Statens vegvesen, som bekreftet at systemet ikke er godkjent for bruk i Norge:

– Dette er fortsatt et førerstøttesystem, selv om det har det misvisende navnet Full Self Driving. Fører er fortsatt ansvarlig for å gripe inn til enhver tid når systemet ikke takler situasjonen. Norge, sammen med cirka 60 andre nasjoner, tillater ikke denne formen for førerstøttesystemer, som kan føre til misforståelse om det er fører eller støttesystemet som har kontrollen, skrev sjefingeniør Stein-Helge Mundal hos Statens vegvesen til Tek.no da.

De stenger imidlertid ikke døren helt for Tesla, men når godkjenningen kommer vil det bli en felles endring gjort på tvers av landegrensene, og ikke spesifikt for Norge. Nøyaktig når dette skjer er ikke sikkert.