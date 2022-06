Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Den første maskinen med M2.

Akkurat som ventet avslørte Apple en ny MacBook Air med både nytt design og en enda kraftigere prosessor på innsiden – selskapets splitter nye M2-prosessor.

Hele maskinen er krympet og er nå 20 prosent mindre enn før og veier bare én kilogram. Tykkelsen er på 11,3 millimeter.

Magsafe-lader, men få porter

Akkurat som på fjorårets nye MacBook Pro har MacBook Air også fått den nye Magsafe-laderen. Altså en lader som holder seg fast i ladeporten med magneter, men som gir slipp hvis du skulle skumpe borti den med armen eller beinet. Det kan redde mange maskiner fra å gå i gulvet, vil vi tro.

MacBook Air har bare to USB-C-thunderbolt-porter, og ikke en eneste «vanlig» USB-A-kontakt. Det er imidlertid fortsatt en hodetelefonutgang på høyresiden, for de som vil koble til kablede hodetelefoner.

Nøyaktig hvilken oppløsning skjermen vil ha ble ikke nevnt, bortsett fra at det er en «liquid retina display», med 500 nits lysstyrke (25 prosent opp fra forgjengeren) og kan by på 1 milliard farger. «Busslommen» på toppen av skjermen som vi kjenner fra iPhoner og fjorårets nye MacBook Pro er på plass her også, og skjuler et nytt og forbedret kamera. Det vil ha en 1080p-oppløsning og skal være betydelig mer lyssterkt sammenlignet med forgjengeren.

Mellom tastaturet og skjermen er det klemt inn fire høyttalere og tre mikrofoner. Apple selv hevder naturligvis at lyden er sylskarp og god, men hvorvidt dette stemmer får vi nok vente og se til vi får testet maskinen. Støtte for Dolby Atmos skal imidlertid være på plass, men hvordan de skal få til en god støtte for 3D-lyd fra disse små høyttalerne er ikke helt godt å si.

M2-prosessoren er her

Så var det ytelsen, da. Apple slapp sin nye M1-prosessor i slutten av 2020, og allerede er det på tide med en ny generasjon i form av M2. Under presentasjonen var de tydelige på at de ikke bare jakter etter bedre ytelse, men bedre ytelse i tandem med lavt energiforbruk. Det er tross alt hovedsakelig bærbare maskiner disse brikkene skal inn i, og da er batteritid og varmeutvikling viktige faktorer.

MacBook Air vil være den første Apple-maskinen med en M2-prosessor.

Sammenlignet med M1 skal M2-prosessoren by på 18 prosent bedre CPU-ytelse og 35 prosent raskere GPU. Det er 10 dedikerte GPU-kjerner på plass, 2 mer enn M1, og ifølge Apple er GPU-ytelsen til M2 2,3 ganger bedre enn en «konkurrerende 10-kjerners PC-laptop», uten at de ville utdype hva slags PC dette er, eller hva slags prosessor.

Men vi vet jo allerede at M1 er lynrask, og hvis M2 er såpass mye raskere som Apple hevder, er det ingen tvil om at det er mer enn nok kraft her.

De nevnte for eksempel i forbifarten at sammenlignet med en MacBook Air før M1-varianten (altså med Intel-prosessor) vil M2-MacBook Air kunne rendre ut videoer femten ganger raskere. Det er ganske utrolig.

Batteritiden skal også være på svært solide 18 timer med konstant videoavspilling.

MacBook Air skal støtte hurtiglading og du vil kunne få 50 prosent batteri med 30 minutter lading. Den vil også kunne fås med en liten kompaktlader med to USB-C-utganger, for å lade to enheter samtidig.

Den nye MacBook Air med M2-prosessor vil bli tilgjengelig neste måned til en startpris på 15.990 kroner her i Norge. Det inkluderer M2-prosessoren med 8 CPU-kjerner, 8 GPU-kjerner, 8 GB minne og 256 GB lagring. Legger du til 4000 kroner får du ytterligere 2 GPU-kjerner og totalt 512 GB lagring.