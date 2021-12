Ny Tesla-knockout: Dette var de mest solgte bilene i november

Tesla Model Y har blitt levert ut i store antall siden ankomsten i august. Også i november var modellen Norges mest solgte bil. Men det er lillebror Model 3 som ligger an til å vinne året som helhet.

Tesla tok innersvingen på konkurrentene i november og innehar både første- og annenplassen på registreringslistene med henholdsvis Model Y og Model 3.

1013 Model Y og 771 Model 3 ble fasiten, og det skal skje noe veldig spesielt om ikke Model 3 skal bli Norges mest solgte bil også i år, slik den var i 2019. Ned til nummer to på lista, Toyota Rav4, er det nemlig rundt 1800 biler, et tall som virker umulig for Toyota å hente inn i løpet av desember.

481 ble tallet for Rav4 i november, nok til en åttendeplass på registreringslistene. Det ser heller ikke ut til at Volkswagen-importør Harald A. Møller vil nå målet om at ID. 4 skulle bli Norges mest solgte bil i 2021. Den ligger drøyt 2000 biler bak Model 3, et tall som selvfølgelig ikke er helt umulig å innhente, om enn usannsynlig.

Mange gamle travere

Ellers er det velkjente navn på topplista. Volkswagens nevnte ID. 4 følger på tredjeplass, og deretter Audi Q4 e-tron, Nissan Leaf, Polestar 2, Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq og altså nevnte Rav4.

En god måned var det også for Porsches Taycan, som tok en 11.-plass med 431 nyregistreringer. Det økte årsleveransene av Taycan med rundt femti prosent, fra snaue 800 til over 1200.

Dette var de mest solgte bilene uansett drivlinje:

Modell November 2021 Januar-november Tesla Model Y 1013 5888 Tesla Model 3 771 10090 Volkswagen ID.4/ID.4 GTX 725 7927 Audi Q4 e-tron 661 2672 Nissan Leaf 655 4602 Polestar 2 502 3786 Ford Mustang Mach-E 491 5841 Skoda Enyaq 488 5183 Toyota Rav4 481 8230 Hyundai Ioniq 5 475 3116 Porsche Taycan 431 1216 Volvo XC40 401 6111 BYD Tang 400 863 Hyundai Kona electric 368 3104 Mercedes-Benz EQA 330 1264 Audi e-tron 307 5220 Peugeot e-2008 281 2907 Kia e-Niro 245 2204 Volkswagen ID.3 224 2960 Toyota Corolla 220 2364 Kilde : OFV - -

Elektrisk dominans - over 7 av 10 var elbiler

Som vi ser er alle bilene på lista helelektriske, med unntak av to: Toyota Rav4 og Toyota Corolla.

Totalt ble det registrert 15.274 nye personbiler i november, som var 2741 flere enn i samme måned i fjor, en oppgang på 21,9 prosent. 11.274 av disse var nullutslippsbiler, som ga en elbilandel på solide 73,8 prosent.

Hybrider utgjorde 21,1 prosent, mens biler med bare bensinmotor hadde en andel på 2,3 prosent og biler med kun dieselmotor 2,7 prosent. Elbilandelen var den nest høyeste for noen måned i historien, kun slått av september i år.

Totalt er det registrert 155.709 nye personbiler i år, som gjør at det ligger an til å bli ny rekord for året. Tallet for 2020 som helhet var 141.412, og det var omtrent på nivå med 2019. Den gamle rekorden er på 167.352 biler, og ble satt helt tilbake i 1986.

– Merkene på registreringstoppen i november er velkjente. Men bare fire av de ti modellene på registreringstoppen for nye biler, var til salgs i fjor. Resten er nyheter i år, og viser at nybilkjøpere stoler så mye på merkene, at de gjerne signerer kontrakt på helt nye modeller. Ofte lenge før det har vært mulig å se bilen på nært hold, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Før skulle alltid en ny bil både sees, sittes i og prøvekjøres. Nå kjøpes nye bilmodeller med noen få tastetrykk på nettet, lenge før man har sett bilmodellen med egne øyne, sier han.

Toyotas Rav4 er den soleklart mest solgte ikke-elbilen i Norge i år – like bak Model 3 på årslista.

Thorsen peker også på at avgiftsendringene for ladbare hybrider i det nye statsbudsjettet kan gjøre at mange forhandlere vil søke å få dem registrert før nyttår. Det kan bety at det ligger an til en lavere elbilandel i desember, spår han.

Tesla er også det største merket i Norge så langt i år, med 16.050 nyregistreringer. Her ligger Volkswagen og Toyota hakk i hæl, med henholdsvis 15.165 og 14.694 biler.

Dette er de mest solgte bilene så langt i 2021:

# Modell Januar-november 2021 1 Tesla Model 3 10.090 2 Toyota Rav4 8230 3 Volkswagen ID.4 7927 4 Volvo XC40 6111 5 Tesla Model Y 5888 6 Ford Mustang Mach-E 5841 7 Audi e-tron 5220 8 Skoda Enyaq 5183 9 Nissan Leaf 4602 10 Polestar 2 3786 11 Mercedes-Benz EQC 3702 12 Hyundai Ioniq 5 3116 13 Hyundai Kona electric 3104 14 Volvo XC60 3013 15 Volkswagen ID.3 2960 16 Peugeot e-2008 2907 17 Audi Q4 e-tron 2672 18 MG ZS EV 2379 19 Toyota Corolla 2364 20 Kia e-Niro 2204

Av Model 3-registreringene hadde for øvrig 3406 biler tohjulsdrift, som betyr at de er av Standard Range Plus-typen som ble satt ned til 349.990 kroner tidligere i år og etter hvert satt opp igjen til 369.990.

For hovedkonkurrenten Polestars del er det «bare» 401 av de 3786 nyregistreringene av Polestar 2 som ikke har firehjulsdrift. Rimeligste Polestar 2 koster fortsatt 349.000 kroner.