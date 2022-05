Mercedes-AMG viser frem ny elbil

Kommer blant annet med helt spesielle vinduer.

Mercedes-AMG letter nå på sløret, og gir oss en smakebit på en kommende, elektrisk råtass fra selskapet. Den nye bilen heter Vision AMG, og går alt etter planen skal den angivelig settes i produksjon i løpet av 2025, melder AMG i en pressemelding.

AMG er i dag et datterselskap i Mercedes-Benz-konsernet, og er kjent for å lage høyytelsesversjoner av standardmodellene.

At du må vente til 2025 kommer kanskje ikke som noen overraskelse på mange, for det er i så fall i tråd med planen til moderselskapet om å utvikle elektriske drivlinjer fra og med nettopp 2025. I 2030 skal samtlige biler de selger være elektriske, hvis alt går etter planen.

Farger inspirert av Formel 1

Vision AMG er fortsatt i konseptstadiet, og selskapet er sparsommelige med detaljene til den kommende modellen.

Ut ifra bildene er det likevel ganske tydelig at bilen henter mye inspirasjon fra Formel 1-avdelingen til Mercedes, der sølv- og turkisfargen står sentralt. Akkurat slik den har gjort på Formel 1-bilene i lengre tid.

Sølv er dessuten en farge Mercedes har likt å bruke på alle sine sports- og banebiler opp igjennom tiden.

Neppe noen sinke

Selv om vi ikke vet stort annet enn at bilen er planlagt for produksjon i løpet av 2025, er det likevel et par detaljer på bildet som er interessante. For bilen blir av det aerodynamiske slaget, med en lavt og langt karosseri som har en «boat tail»-lignende bakende.

Lyktene foran er laget i et mønster som etterligner stjernen i logoen til Mercedes, samt at vinduene virker å være lakkert over. Men de som sitter inne i bilen skal likevel kunne se ut. Hvorvidt disse designdetaljene vil bli beholdt i den enedelige produksjonsversjonen er dog heller tvilsomt.

Men annen informasjon som hvor lang tid den bruker fra 0–100 kilometer i timen og hva den vil koste, vites ikke ennå. Men det er vel rimelig å anta at bilen neppe blir noen sinke i trafikken som Reodor Felgen ville sagt det – og at prislappen blir dertil høy.

Flere om beinet

Gitt at Vision AMG blir en lynrask bil, vil den i så fall få flere å bryne seg på fra andre produsenter. For også her er det flere som vil være med på den samme dansen.

Blant annet har Tesla allerede vist frem sin nye Roadster-modell, som ventes å komme i produksjon i løpet av neste år. Dette blir også en liten rakett på hjul om alt går etter planen, der 0–100 km/t er ventet å gjøres unna på under to sekunder.

Blant alternativer som allerede finnes så vil jo konkurrenten Audi trolig ha en finger med i spillet med sin Audi RS e-tron GT-modell. Her må du riktignok smøre deg med litt mer tålmodighet opp til 100 km/t, selv om det fortsatt bare tar 3,3 sekunder.

Og når vi først snakker om sportslige biler så er det vanskelig å komme utenom Porsche. De har også en relativt sprek variant i sin Taycan Turbo-variant, som også trykker deg godt tilbake i setene når det skal akselereres fra 0–100 km/t på 2,8 sekunder.