Apple-sjefen om nytt produkt: «Følg med»

Foreløpig har vi ingen indikasjoner fra Apple selv om når AR-brillene kommer, eller hvordan de vil se ut. Men slik har designere på internett sett for seg at de kan se ut.

Finn Jarle Kvalheim 3 min lesetid Lagre Lagre artikkel

De siste årene har luften gått litt ut av VR-ballongen, men samtidig har ryktene om et nytt produkt fra Apple bare økt. Forventningene om briller for utvidet virkelighet (AR) fra selskapet preger nå ryktebørsen i forkant av hver storlansering. Men selskapet selv har vært musestille - frem til nå.

I et intervju gjort av China Daily ble Apple-sjef Tim Cook spurt hva han trodde var suksessfaktoren for AR og VR, siden kinesiske forbrukere ifølge journalisten ikke var helt fornøyde med det som er på markedet akkurat nå;

– Det kritiske for all teknologi, også AR, er å putte menneskelighet i sentrum. Jeg kunne ikke vært mer begeistret for mulighetene vi ser akkurat her, så følg med så skal dere se hva vi har å tilby.

Blander virkelighet og app

Cook henviser også til de 14.000 appene i appbutikken som bruker utviklingsverktøyet ARKit, for å indikere satsingen på utvidet virkelighet. Det er altså snakk om teknologi som legger datagenerert innhold oppå «virkeligheten», enten ved hjelp av gjennomsiktige skjermer, eller ved å blande innhold fra kamera og programvare på samme skjerm.

Produktet har kommet og gått på ryktebørsen i flere år alt, og Apples ARKit-satsing ble påbegynt i 2017. Fem år senere har den nylig blitt annonsert i sin sjette utgave under WWDC, sammen med iOS 16 som er på vei til iPhoner mot høstparten.

Les også Tror Apples AR-briller vil få skyhøy pris

Apple skynder seg sakte

Å putte «menneskelighet i sentrum» høres fort ut som en klassisk konsernfloskel, men med tanke på Apples historie er det grunn til å tro at dette er litt nærmere virkeligheten enn bare klassisk stammespråk i milliardbedrift.

Apple har nærmest gjort det til en tradisjon å komme senere på banen enn andre selskaper med ulike teknologier. Men dernest å gjøre det på en bedre eller mer fremgangsrik måte enn andre - typisk ved å gjøre det annerledes.

Og der ting ikke tar av med en gang, har de en tendens til å holde på og finslipe produktene gjennom lang tid, til de tar av. Eksempler som Apple Watch og AirPods som brukte forholdsvis lang tid på å vokse seg så dominerende som de er nå er naturlige å tenke på.

Kjent Apple-spåmann: - Januar 2023

Cook som ofte blir omtalt som Tim Apple etter en Donald Trump-forsnakkelse er nok mannen som vet det meste om hvor gigantselskapet skal de neste årene. Men en annen som ofte har forbløffende god oversikt er analytikeren Ming-Chi Kuo.

Han har spådd riktig om en lang rekke av Apples lanseringer gjennom mange år. Og tiden vil vise om han får rett i sin nyeste spådom;

– Apples AR/MR vil antakelig lanseres i januar 2023, skriver han i et blogginnlegg.

MR er for ordens skyld «mixed reality», eller blandet virkelighet. I praksis er alle avskygninger av det de fleste av oss tenker på som virtuell virkelighet, i en eller annen form.

Metaverse her der og overalt

Dagens utvalg produkter, som journalisten fra China Daily omtaler, er i hovedsak de to mest kjente VR-plattformene. HTC Vive-produktene og Oculus-produktene, eid av Meta, tidligere Facebook.

Begge disse har stilnet litt i mediene, etter mye hype da de først startet opp i 2012. Nå har Oculus VR byttet navn til Reality Labs og er en del av Mark Zuckerbergs gigantsatsing på det såkalte «metaverset». Der i gården er planen visstnok å gjøre virtuell virkelighet umulig å skille fra «ekte» virkelighet.

Selskapet har snakket om metaverse helt tilbake til 2014, da det var snakk om å lage verdens største spill.

Facebook, Meta og Reality Labs-overhodet tok nylig til Youtube for å vise frem prototyper på nye VR-briller:

Hva er egentlig metaverset?

Noen helt klar definisjon av hva metaverset er finnes ikke, men veldig ofte snakkes det om VR-utstyr og digitale verdener man kan leve seg inn i. Men også ting som sosiale medier eller massive spill på internett kan kvalifisere for merkelappen.

Blokkjeden med digital valuta og kryptoprodukter som NFT-er, i form av kunst og mote til bruk inni spillet eller verdenen, hører også ofte til i omtalen.

Akkurat hva slags form Apples eventuelle brillesatsing vil ta er foreløpig ukjent. Men selskapet er også kjent for å ha en litt annerledes tilnærming til alt fra maskinvare til programvare enn Google og Facebook, som tradisjonelt har lent seg tyngre på tjenester for brukerdataenes del. En forskjell som har vist seg i en tidvis ganske høylydt krangel om sporingsmuligheter mellom Facebook og Apple.