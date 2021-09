Storlansering fra Sony: Her er alle nye PS5-spillene som kommer

Wolverine, God of War: Ragnarok og Rainbow Six Extraction er tre av spillene på vei til Playstation 5.

Sony slo på stortrommen og presenterte hva vi kan vente oss av oppdateringer for PlayStation 5 i en 40 minutter videostream torsdag kveld norsk tid.

Vi har listen av godsaker klar.

Bloodhunt kommer til PS5, Deathloop fikk ny trailer, Guardians of the Galaxy åpner for forhåndsbestilling, Gran Turismo 7 kommer til både PS4 og PS5 4.mars 2022, og to spill vi vet lite om, Kid A Mnesia Exhibition og Tchia men som ser interessante ut ble annonsert. I tillegg fikk vi også se to korte klipp fra Spider-Man 2 og Wolverine - begge utviklet av Insomniac Games.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Det prisvinnende spillet som opprinnelig ble lansert for Xbox i 2003, skal nå komme i ny innpakning for PS5. Ingen lanseringsdato ble gitt, ei heller en full trailer, men det spørs om ikke det veldig korte klippet er nok til å få det til å krible i fingrene.

Wolverine

Nok et Marvel-spill er rett rundt hjørnet og vi klager ikke. Selv om vi ikke fikk en lanseringsdato, lover teaseren svært godt. Insomniac Games står bak utviklingen av spillet.

Spider-Man 2

Spider Man fra 2018 får endelig sin lenge etterlengtede oppfølger, som har planlagt lansering i 2023. Traileren hinter også om at Miles Morales, som har fått sitt eget spill, vil sloss side om side med Peter.

God of War Ragnarok

Oppfølgeren til God of War har endelig fått et navn og det er God of War Ragnarok. Kratos’ sønn Atreus er blitt eldre og stemningen mellom dem er, vel, la oss si betent. Ikke overraskende for mange som spilte førsteutgaven.

Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands har fått en ny trailer og har fått lanseringsdatoen 25.mars 2022. Dette er en spin-off fra Borderlands-serien, og blander både magi og et heftig arsenal av våpen.

Project Eve

Sony annonserte et nytt actionspill utviklet av Shift Up Corporation kalt Project Eve.

Legacy of Thieves Collection

Spillene Uncharted: A Thief’s End og The Lost Legacy blir tilgjengelig for PC og blir oppdatert for PS5. Begge blir tilgjengelig tidlig 2022.

Rainbow Six Extraction

Neste utgaven av Rainbow Six har fått lanseringsdato 22.januar 2022 og ikke minst en ny trailer.

Forspoken

Våren 2022 skal Forspoken bli tilgjengelig, men eksklusivt for PS5 de første 24 månedene.

Alan Wake

Kultklassikeren Alan Wake får ny innpakning og blir tilgjengelig for PlayStations 4 og 5, Xbox, og PC.

Grand Theft Auto V

Både Grand Theft Auto V og Grand Theft Auto Online vil bli tilgjengelig på de nye konsollene fra og med mars 2022. De var opprinnelig planlagt å komme i november i år.

Ghostwire: Tokyo

Spillet var allerede annonsert forsinket og vil først komme i 2022. Men om ikke annet har de fått en ny trailer.

Korrigert 11:17: Vi skrev feil, Insomniac Games lager Wolverine, ikke Guardians of the Galaxy.