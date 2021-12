Viste frem «neste generasjon» OLED-TV

LG sier deres nye OLED EX-teknologi skal være et stort hopp fremover.

Prototype på OLED EX.

OLED har lenge vært en av de beste teknologiene på skjermfronten, og nå melder LG i en pressemelding om at de har vist frem en ny og mer moderne variant av teknologien.

«OLED EX» er selskapets navn på fremskrittet, som ifølge koreanerne skal gi opptil 30 prosent bedre lysstyrke, smalere rammer og mer presise farger. Forbedringene kommer som et resultat av to teknologiske fremsprang, ifølge LG selv.

Først har de forbedret programvaren som behandler bildet du ser, og implementert det LG kaller «algoritmisk bildeprosessering». Denne teknologien skal visstnok forutse bruken av hver enkelt piksel i TV-en, basert på dine bruksvaner. Målet skal være å «kontrollere panelets energibruk presist for å bedre kunne uttrykke detaljene og fargene i innholdet som vises.»

Nokså vagt per nå, altså – og det gjenstår å se om det reflekteres i bruk. Mer håndfast er uansett det andre fremspranget, som er bruken av et helt nytt materiale i produksjonen av OLED-panelene: deuterium.

Skal gi langt tynnere rammer

Deuterium er kort sagt en isotop av hydrogen, som er mest kjent for å være hovedingrediensen i hydrogenbomber (en type atombombe). Det er selvsagt ikke slike destruktive aktiviteter LG sikter seg inn mot, og i stedet for å benytte seg av materialets evne til å utslette ting ønsker de i stedet å forbedre bilekvaliteten og ikke minst redusere rammene rundt skjermen.

Hydrogenisotopen skal la LG redusere rammene fra allerede syltynne 6 millimeter til knapt 4 millimeter, på en TV i størrelsesorden 65 tommer og oppover. Materialet er veldig egnet til å produsere effektive lysdioder, som ifølge LG skal kunne avgi mer lys og samtidig bruke mindre energi enn tidligere teknologier.

Begrensningen har tidligere vært at man ikke har greid å stabilisere deuterium nok til at man kunne benytte det i paneler, men LG sier altså at de nå har greid det. Og for å lage materialet er alt de trenger vann, siden det finnes rikelige mengder hydrogen i vann.

OLED-TV-ers største svakhet har tidligere vært at de ikke klarer å by på samme lysstyrke som LCD-paneler, og kanskje kan vi forvente at gapet nå er enda mindre så fort vi får testet TV-er med OLED EX-paneler.

De første produktene med teknologien innabords vil ikke LG begynne å lage før i andre kvartal i 2022, og så vil det nok ta enda litt tid før disse når ut til forbrukere. Så det er bare å smøre seg med tålmodighet om du er OLED TV-entusiast.

For øvrig viste også LG nylig frem gjennomsiktige TV-er, så det er annet å glede seg til for TV-entuasiastene også.

