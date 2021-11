Instagram ber suspekte brukere om å ta video-selfie av seg selv

Skal avsløre om du er et menneske eller ei.

Illustrasjonsbilde. Slik ser det ut når Instagram ber brukere om å ta en selfievideo for å bevise at man er et menneske.

I et forsøk på å bekjempe spam-kontoer ber Instagram nå suspekte brukere om å ta en video-selfie av seg selv. Dette skal avsløre om de er et menneske, eller bare en automatisk bot.

Nyheten kommer via skjermdumper postet på Twitter fra Matt Navarra, en amerikansk sosiale mediekonsulent.

Navarra selv skal ikke ha måttet identifisere seg via en videoselfie. Det har derimot Twitter-brukeren Bettina Makalintal, som også delte opplevelsen sin:

– Hvorfor i helvete må jeg ta en video-selfie for å få tilgang til kontoen min, spør han i et innlegg.

Lagrer ikke person data

Instagram skal ha testet ut denne video-selfie-metoden allerede i fjor, men det er først nå den blir rullet ut til en større mengde brukere. I et svar til Navarra på Twitter forklarer selskapet litt nærmere hva som skal til for å bli sett på som suspekt:

– For eksempel hvis kontoen liker mange innlegg, eller følger en haug av kontoer i løpet av bare noen sekunder, vil video-selfier hjelpe oss å avgjøre om det er en ekte person som styrer kontoen eller ikke, skriver de.

Instagram påpeker også at systemet ikke bruker ansiktsgjenkjennings-teknologi, selv om man altså må ta en video av ansiktet sitt, og at ingen biometri lagres. Dermed skal systemet være anonymt, og data skal ikke kobles direkte til deg på noe vis. Videoen i seg selv lagres imidlertid i 30 dager, uten at selskapet forklarer noe ytterligere hva årsaken til dette er.

Timingen fra Instagram er for øvrig ganske forunderlig, ettersom Meta senest forrige uke sa at de stenger ned ansiktsgjenkjenningsfunksjonen på Facebook. De har imidlertid i senere tid påpekt at de bare har skrudd av funksjonen som gjorde at mennesker kunne bli automatisk oppdaget i bilder. Med andre ord har ikke selskapet lagt fra seg ansiktsgjenkjenning og biometri helt.