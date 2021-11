Endelig gode nyheter for Cyberpunk 2077

Fra skandalelansering til strålende kritikker.

CD Projekt Reds mye omtalte fremtidsspill, Cyberpunk 2077, har fått hard medfart både av gamere og media etter en skranglete lansering rundt juletider i fjor. Spillet hadde en rekke bugs og problemer - spesielt for de som forsøkte å spille det på en av de nye spillkonsollene.

Nå melder PC Gamer at spillet har fått en mengde tomler opp på spillbutikken Steam etter å ha havnet på salg. Den 23. november skal spillet kun ha hatt 78 tomler opp, mens det dagen etter hadde 2882 tomler i riktig retning - og dagen etter det igjen hadde det på nytt økt til 5589 tomler mot himmelen.

Har blitt oppdatert underveis

I begynnelsen sto det såpass dårlig til med spillet at det ble kastet ut av Sonys PlayStation-butikk og spillere som hadde kjøpt spillet på plattformen fikk kjøpene sine kreditert.

I sommer kom imidlertid spillet tilbake til konsollbutikkene.

Selv om det ble mest ståhei rundt spillet på konsoll har det hatt en del problemer også på PC - deriblant en tendens til å slette lagrede spilldata.

Polske CD Projekt Red har oppdatert spillet flerfoldige ganger siden lanseringen.

Storselger tross bråket

I januar ble det klart at spillet hadde solgt hele 10,2 millioner eksemplarer - det høyeste lanseringstallet for et spill noensinne.

Hvor mange som er solgt nå, snart ett år senere er uvisst, men i skrivende stund har spillet 23.000 «veldig positive» anmeldelser med tilhørende tommel opp.

Det er relativt synlig at kvaliteten er i bedring ellers også - hvis vi ser på positive anmeldelser over hele levetiden står de for 76 prosent av alle anmeldelsene, mens sortert på nylige anmeldelser står de for 84 prosent.

Hos spilltestsiden Metacritic har spillet anmelderkarakter på 86 av 100 poeng fra blader og nettsteder, mens brukeranmeldelsene enn så lenge står på 7,1 av 10 - på tvers av drygt 30.000 anmeldelser.